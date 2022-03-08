عاجل.. الأوقاف تصرف منحة 450 جنيها لموظفيها بمناسبة رمضان 2022

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف 450 جنيهًا لجميع العاملين بالوزارة، ووجّه بالعمل على سرعة صرفها قبل بداية الشهر الكريم رمضان 2022، أو مع بدايته.

منحة قبل رمضان 2022

وأكد وزير الأوقاف أنّ القرار جاء نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التي بذلها ويبذلها العاملون بالأوقاف في ضبط شؤون المساجد، والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة، وما بذلوه ويبذلونه من جهد في عمارة بيوت الله عز وجل.

صيانة المساجد استعدادا لاستقبال رمضان 2022

وتابع وزير الأوقاف، أنّه جرى تكليف العاملين، بمضاعفة الجهد في الأيام المقبلة صيانة وفرشًا ونظافة للمساجد، وحسن القيام على شؤونها استعدادًا للشهر الكريم، وإسهامًا من وزارة الأوقاف في تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة شهر رمضان المبارك 1443هــ.