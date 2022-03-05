ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان؟.. وكيل وزارة الأوقاف الأسبق يجيب

يترقب المسلمون في أنحاء العالم، حلول الأشهر الحرم الثلاثة، طمعا في الفوز بمغفرة من الله عز وجل ولما فيها من خير وبركات، والسؤال الذي لا يغادر أذهان المواطنين في هذا الوقت هو ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان؟ فهو سؤال مثيرا لفضول العديد من العباد ويرغبون بشدة لمعرفة إجابته، وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» أبرز حدث حصل في هذا اليوم المبارك.

ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان؟

أوضح سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إجابة سؤال ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان، وقال إنه في الأغلب في تلك الليلة، جرى تغير قبلة الصلاة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، ولكن الأمر ليس مؤكدا وهناك بعض الشكوك حوله ولكن هذا ما اتفق عليه الأغلبية.

وشرح «عبد الجليل» في تصريح خاص لـ«الوطن» عن ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان، أن الشكوك حول تغيير قبلة الصلاة في تلك الليلة جاءت لعدة أسباب، أبرزها أن تغير القبلة حدث في أثناء النهار ولم يحدث ليلا.

حكاية مسجد القبلتين في السعودية

وتابع وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، عن النصف من شعبان: «صلى صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وجهة النبي للمسجد الحرام وبعدها مر على أناس يصلون في واجهة المسجد الأقصى، فأخبرهم بأن النبي صلى في اتجاه المسجد الحرام فغيروا وجهتهم وأكملوا صلاتهم، حيث صلوا ركعتين نحو المسجد الأقصى وركعتين نحو المسجد الحرام، وسمي هذا المسجد مسجد القبلتين».

وأكد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أن مسجد القبلتين يقع في المدينة المنورة على بعد 4 كيلومترات من المسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، في منطقة بني سَلِمَهْ على هضاب حرة الوبرة.