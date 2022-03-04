وكيل وزارة الأوقاف يفتتح مسجدا جديدا بميت كنانة في القليوبية

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، مسجد المرحوم محمد أشرف يحيى في ميت كنانة بطوخ، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، وسط فرحة من أهالي القرية، وأدى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة التي تناولت أثر الزكاة والصدقات في تنمية المجتمع.

ويعد المسجد الجديد صرحا متميزا لما يتميز به من طراز إسلامي فريد وتم تشطيبه على أكمل وجه.

الزكاة والصدقات في الإسلام

وتناولت خطبة الجمعة أثر الزكاة والصدقات، وأكد وكيل وزارة الأوقاف خلال الخطبة أن العبادة وحدها لا تكفي دليلا على الإيمان، حيث أن الإيمان سلوكيات ومعاملات تترجم أثر العبادة في نفس المتعبد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن المسلمين جسداً واحداً إذا اشتكى أحد أعضائه أو تألم أو توجع أو أصابه المرض تفاعل معه جميع أعضاء الجسد، حيث أن الإسلام لا يعرف الأجساد الممزقة التي شتتها الكره والبغض والتحاسد، موضحا أيضا أن الوطن بالمواطن، فلن يكون الوطن إلا إذا كان المواطن، وهذا يظهر في التعاضد بين كل أفراد الوطن والتعاون والتراحم فيما بينهم.

وأضاف أن أوقاف القليوبية سباقة ورائدة في إعماربيوت الله مبنى ومعنى وعبادة وسلوكاً وأخلاقاً وعاش الوطن بالمواطن وللمواطن.

تطوع السيدات للإشراف على صلاة التراويح

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية أوقاف القليوبية، إجراءات وضوابط وشروط التطوع للسيدات الراغبات في الإشراف على فتح مصلى السيدات بالمساجد لإقامة شعائر شهر رمضان وصلاة التراويح.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في القليوبية، إنه على من ترغب في أن تكون مسؤولة متطوعة عن مصلى السيدات في أي مسجد بجوار محل سكنها، التوجه إلى الإدارة التابع لها المسجد الملحق به مصلى السيدات، وكتابة طلب موجود هناك مع تقديم صورة بطاقة لمدير الإدارة بمديرية أوقاف القليوبية.