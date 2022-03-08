عروض وتخفيضات وتقسيط بلا فوائد «هدية» في اليوم العالمي للمرأة 2022

يحتفي العالم بـ اليوم العالمي للمرأة 2022 اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس وعليه تقدم البنوك باقة من العروض التي يمكن الاستفادة منها حتى نهاية الشهر الجاري باعتباره شهر المرأة، فبعضها يقدم منتجات خاصة لهنّ وبعضها يقدم عروض مصرفية كالبطاقات وغيرها للجمهور بشكل عام.

اليوم العالمي للمرأة 2022

وترصد «الوطن»، في التقرير التالي عروض البنوك بمناسبة شهر المرأة واليوم العالمي للمرأة 2022 على النحو التالي:

عروض بنك QNB الأهلي

يتيح بنك QNB الأهلي إمكانية الحصول على ضعف النقاط من خلال استخدام بطاقاته الائتمانية في الأماكن المفضلة للمرأة سواء كانت في المطاعم أو المتاجر أو عبر التسوق أو داخل المنتجعات الصحية أو محلات الملابس وغيرها من الأماكن التي تفضلها المرأة بشكل عام.

عروض البنك العربي

كما أعلن البنك العربي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توافر عرض بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم متعلق بشراء مجوهرات وإلكترونيات باستخدام بطاقات البنك الائتمانية (فيزا جولد، فيزا بلاك، فيزا بلاتينيوم، ماستركارد تيتانيوم، VISA Signature) بفترة سماح تصل إلى 57 يومًا، وحد ائتماني يبدأ من 3 آلاف جنيه ويصل إلى 900 ألف جنيه بأسعار فائدة تنافسية.

عروض بنك ABC

كما نوه بنك ABC مصر عبر موقعه الإلكتروني عن أحدث عروضه لعملائه بمناسبة شهر المرأة منها إصدار بطاقات ائتمان مجانًا حتى نهاية الشهر الجاري، و30% كاش باك على المشتريات، وفرصة للفوز بـ(3 iphone – 6 ipads)، مشيرا البنك إلى أن كل عرض له شروط محدده يمكن الإطلاع عليها من خلال موقع البنك.

عروض البنك الأهلي المصري

كما قدم البنك الأهلي المصري عروض تقسيط وخصومات للعملاء احتفالا بشهر المرأة وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ومنها تقسيط حتى 12 شهرًا بدون فوائد لدى نون. كوم، تقسيط حتى 24 شهرًا دون فوائد لدى دبي فون، تقسيط حتى 12 شهرًا دون فوائد من زانوسي، تقسيط حتى 12 شهرًا دون فوائد وخصم 20% من نيو بالانس.

عروض البنك التجاري الدولي

كما أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن عروض وتقسيط وخصومات لشهر مارس، ومنها تقسيط دون فوائد حتى 6 أشهر لدى Spinneys بحد أدنى 500 جنيه للمعاملة، تقسيط دون فوائد حتى 12 شهرًا لدى Tradeline بحد أدنى 500 جنيه للمعاملة، تقسيط دون فوائد حتى 12 شهرًا لدى نون.كوم بحد أدنى 500 جنيه للمعاملة، تقسيط دون فوائد حتى 18 شهرًا لدى Araby، تقسيط بدون فوائد حتى 24 شهرًا لدى 2B Mobile بحد أدنى 500 جنيه للمعاملة.

كما يقدم التجاري الدولي خصما يصل إلى 50% لدى Talabat بحد أقصى 30 جنيهًا باستخدام بروموكود «CIB50»، خصم يصل إلى 50% لدى SWVL على 10 رحلات شهريًا، وخصم يصل إلى 15% لدى Flyin.com، وخصم يصل إلى 15% لدى Floward باستخدام بروموكود «CIB»، وخصم يصل إلى 50% لدى VIA Drive Thru بحد أقصى 50 جنيهًا على الطلب الأول.