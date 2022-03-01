البنك العربي الأفريقي يتعاون مع شركة Liferay لإطلاق منصاته الإلكترونية

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن تحديث منصاته الإلكترونية بالتعاون مع شركة .Liferay Inc المزود الرائد في مجال المنصات لإنشاء التجارب الرقمية على المواقع والهاتف المحمول والأجهزة المتصلة بالإنترنت، حيث ستزود الشركة البنك بحلول Liferay DXP والتي تأتي ضمن مشروع شامل لتجديد موقع البنك الإلكتروني وتحديث أنظمة إدارة المحتوى.

وقال البنك في بيان اليوم، إن هذا التعاون يتماشى مع استراتيجية البنك لتقديم أحدث الحلول الرقمية في السوق المصري وخطته المتكاملة لمواكبة المتغيرات ومتطلبات السوق بأدوات احترافية وبما يتوافق مع المعايير العالمية، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية للعملاء سواء الأفراد أو المؤسسات.

وسيستطيع البنك العربي الأفريقي الدولي من خلال استخدام تكنولوجيا Liferay على موقع البنك تعزيز تجربة عملائه وتحقيق التكامل عبر نقاط اتصال البنك المختلفة مثل تطبيق الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وسيتمكن عملاء البنك من الوصول إلى الخدمات المصرفية المتنوعة عبر أي جهاز إلكتروني باستخدام أحدث التقنيات الرقمية بسهوله وبأعلى درجات السلامة والأمان، بحسب البيان.

كما ستساعد حلول Liferay DXP البنك أيضاً على تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في المرونة المالية والتركيز على العميل والابتكار باستخدام نماذج أنظمة التشغيل الجديدة والبيانات والرقمنة حيث ستلبي المنصة الجديدة أيضًا احتياجات الشركات والأفراد المتغير.

وقال هيثم المعايرجي، مساعد العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة بالبنك العربي الأفريقي الدولي، إن تعاون البنك مع Liferay لتجديد البوابة الإلكترونية للبنك وإثراء محتواها وابتكار طرق لإدارة محتواها وتقديم الخدمات من خلالها، خاصة بالنظر إلى خبرة الشركة القوية والحلول العالمية المتقدمة التي توفرها، لا سيما في القطاع المصرفي.وأضاف "أن الرقمنة والمعاملات الإلكترونية هي السمات المميزة للعصر الحالي والمستقبل.

ونتيجة لذلك، ينتهج البنك استراتيجية تحول رقمي طموحة تشمل إعداد قنوات رقمية لخلق نموذج حديث لطرق تقديم الخدمات المصرفية للعملاء و الوصول إلىهم بسهولة.

ولذلك، عقدنا شراكة مع Liferay التي تعد الرائدة في هذا المجال لإعادة تصميم الموقع الإلكتروني للبنك وتحديث نظام إدارة المحتوى، ونعتزم العمل على المزيد من المشاريع مع نفس الشركة في المستقبل للاستفادة من نجاحنا المشترك ".

الجدير بالذكر أن هذا التعاون سيمكّن "Digital Factory" الخاص بالبنك العربي الأفريقي الدولي أيضا من إنتاج الحلول للبنك بالإضافة إلى التطبيقات والخدمات المخصصة حسب الحاجة، مما يتيح له الإبداع وسرعة الاستجابة لاحتياجات السوق وتحديد الاتجاهات على أساس يومي. ويعد البنك العربي الأفريقي الدولي واحدًا البنوك القليلة التي قامت بإنشاء “Digital Factory”.

من جانبه، أعرب عمر شليبي رئيس قطاع المبيعات لدى Liferay، عن سعادته بالعمل مع كيان مرموق في المجال المصرفي المصري مثل البنك العربي الأفريقي الدولي، مشيرا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا التعاون بين الطرفين هو الطموح الكبير والخبرة العميقة التي يتمتع بها البنك.

وأضاف شليبي "في إطار التزام Liferay بمساعدة البنوك والشركات والمنظمات الحكومية في بناء منصات رقمية جديدة تلبي المعايير التنافسية العالمية وتعتمد على حلول رقمية متطورة، قمنا بتزويد بالبنك العربي الأفريقي الدولي بحل Liferay DXP الرائد.

الذي يساعد المؤسسات على تصدر التغيير الرقمي من خلال دعم الخدمات والوحدات القابلة لإعادة الاستخدام والتوافق مع مجموعة متنوعة من الأدوات وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة.

كما يسمح Liferay DXP للمؤسسات بالتحول من الأنظمة القديمة إلى التقنيات الحالية المتكاملة. وبالتالي، يمكن للشركات عرض منتجاتها عبر الإنترنت بشكل أفضل والحصول على البيانات والتحليلات الحيوية لمساعدتهم في اتخاذ قرارات أمثل".

وأضاف: "تعزز الرقمنة من خلال استخدام الأدوات المهنية نجاح المؤسسات في الأسواق العالمية، ويبدأ التحول الرقمي المناسب بإنشاء قنوات اتصال رقمية مع العملاء، وهو ما يسعدنا تقديمه إلى البنك العربي الأفريقي الدولي اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن Liferay تتمتع بـ17 عامًا من الخبرة ولديها أكثر من 1000 موظف في 19 دولة، وتساعد المنظمات في تحقيق "التحول الرقمي" من خلال منصة تجربة رقمية مبتكرة تفيد العملاء والشركاء والموظفين. وهي معروفة بنهجها في تقديم الحلول وخلفيتها التقنية ومعرفتها العميقة بالأسواق والقطاعات المختلفة، بفضل شبكة من الشركاء تضم أكثر من 250 شريكًا.