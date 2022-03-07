ريم البارودي في يوم المرأة العالمي: «كل عام ونساء العالم بخير وقوة»

حرصت الفنانة ريم البارودي على تهنئة نساء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نشرت مجموعة من الصور لها، معلقة عليها: «كل عام ونساء العالم بخير وقوة من أجل الوصول للمساواة».

جاءت تهنئة ريم البارودي، بالتزامن مع تفاعل الجمهور مع مشاهدها في مسلسل «نقل عام»، الذي يُعرض الآن على شاشة قناة «ON»، بطولة محمود حميدة، محمد محمود عبد العزيز، سوسن بدر، هاجر الشرنوبي، الراقصة دينا، هايدي رفعت، أحمد بدير، سميحة أيوب، ميرهان حسين، نور النبوي، محسن محي الدين، أميرة أديب، نهلة سلامة، عابد عناني، من تأليف وليد خيري، إخراج عادل أديب.

تفاصيل مسلسل نقل عام

بينما يُعرض مسلسل نقل عام، يومياً من السبت إلى الأربعاء، على قناة «أون»، في الثامنة مساء، ويعاد مرة ثانية في الثانية صباحًا، ثم في الواحدة ظهر اليوم التالي.

كما يُعرض مسلسل نقل عام، عبر قناة «أون دراما»، يوميًا من السبت إلى الأربعاء في العاشرة مساء، ويعاد 3 مرات، الأولى في السادسة صباح اليوم التالي، والثانية في العاشرة صباحًا، وأخيرًا في الرابعة عصرًا.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل كبير في السن يعمل موظفًا في هيئة النقل العام، يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، ويعاني بعد جلوسه في المنزل من المشكلات التي سيتسبب فيها أبناؤه مع زوجته ووالدته.