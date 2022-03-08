ارتفاع كبير في أسعار زيت عباد الشمس عالمياً خلال 10 أيام: من 905 لـ2385 دولارا

ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس لتصل 2385.50 دولار للطن المتري منذ بدء الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، إذ كان السعر آنذاك 905.5 دولار، بحسب بيانات «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس».

ويعتبر زيت عباد الشمس ثالث أكثر الزيوت النباتية تداولًا بعد زيوت النخيل وفول الصويا في العالم.

إنتاج زيت عباد الشمس في روسيا

وفي تقريرها السنوي الصادر في عام 2021، توقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن يكون إنتاج زيت عباد الشمس في روسيا حوالي 5.6 مليون طن متري في 2021-22، بزيادة 9% عن العام السابق، وتنتج أوكرانيا حوالي 6 ملايين طن متري من زيت عباد الشمس سنويًا، وتمثل روسيا وأوكرانيا حوالي 76% من صادرات العالم من زيت عباد الشمس.

أوكرانيا تستحوذ عل 46% من الإنتاج العالمي

وتستحوذ أوكرانيا وحدها على 46% من الإنتاج العالمي لزيت عباد الشمس، ومع خروج أكبر مصدري زيت عباد الشمس «أوكرانيا وروسيا» من السوق، يتدافع المشترون للحصول على الإمدادات، مما يبقي أسواق الزيوت النباتية العالمية في حالة غليان.

أسعار تصدير زيت عباد الشمس

وتجاوزت أسعار تصدير زيت عباد الشمس مستوى 2000 دولار / طن متري للمرة الأولى في 3 مارس منذ عام 2018، وجرى تقييم زيت النخيل الخام في إندونيسيا عند 1775 دولارًا للطن المتري في 7 مارس الجاري، بزيادة 11% منذ 23 فبراير الماضي، وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز جلوبال.

زيت فول الصويا البرازيلي

وجرى تقييم زيت فول الصويا البرازيلي عند 1801.62 دولار / طن متري في 7 مارس الجاري، بزيادة 14% عن 23 فبراير الماضي، وارتفع العقد الآجل للشهر الثالث الأكثر نشاطًا في بورصة السلع في ماليزيا، والذي يدعم أسعار زيت النخيل في الأسواق الدولية، بنسبة 9% منذ 23 فبراير إلى 1،562.55 دولارًا أمريكيًا للطن المتري.

واردات الصين من عباد الشمس

وخفضت الصين وارداتها من عباد الشمس الروسي في 2020-2021 بسبب ارتفاع مشترياتها من المنتجات الأوكرانية، ومع ذلك، منذ بدء الهجوم الروسي، جرى إغلاق ميناء تشورنومورسك الرئيس لشحن زيت عباد الشمس في أوكرانيا.