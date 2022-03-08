«8 الصبح» يشيد بعدد اليوم لـ«الوطن»: عاوزين نتوقف أمامه حلقات

أشاد برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC» بعدد اليوم لجريدة «الوطن»، والملف الخاص الذي قدمته الجريدة حول المشروع القومي «حياة كريمة»، واستعرضت الإعلاميتان أسماء يوسف وآية جمال الدين العدد الخاص لجريدة الوطن، ووجهتا التحية للقائمين على موضوعات العدد، لأن «جريدة الوطن الحقيقة عاملة عدد خاص وملف خاص الحقيقة وبحيي كل الزملاء في الوطن على كل هذا المجهود».

عامر: ملف الوطن متميز جدًا

كما أشاد ضيف البرنامج الكاتب الصحفي أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام بعدد الوطن والملف الذي قدمته اليوم قائلًا: «الملف متميز جدًا ومغطي كل مجالات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكل القطاعات»، وقاطعته الإعلامية أسماء يوسف مرة أخرى مشيدة بالملف: «عاوزين نتوقف قدام الملف ده حلقات.. كل التحية لكل الزملاء في جريدة الوطن».

عامر: المف غطى كل جوانب عمل المبادرة

وقال عامر إن ملف «حياة كريمة» بعدد اليوم من جريدة «الوطن» غطى كل جوانب عمل المبادرة من توفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة والتمكين الاقتصادي للأسرة المصرية في الريف، موضحًا: «الملف مغطي كل الأبعاد والقطاعات والمرحلة الأولى وتكلفتها ومدتها الزمنية والمستفيدين، والأهم من الأرقام المذكورة هو المواطن الذي يتقدم له الخدمة وتطرق الملف للحالات المستفيدة».