«حياة كريمة» تطلق قوافل طبية في المحافظات الحدودية بالتعاون مع «الصحة»

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» طوال الوقت على تحسين جودة حياة المواطن، فنجد يوما بعد يوم إنجازات المبادرة منتشرة في كافة محافظات الجمهورية، لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، وتساعد العديد من الجهات المختلفة، مبادرة «حياة كريمة».

مناطق تواجد القوافل الطبية

تطلق «حياة كريمة»، 4 قوافل طبية مجانية للمواطنين في المناطق النائية بالمحافظات الحدودية، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، اليوم، أن القوافل الطبية التي أطلقتها ضمن «حياة كريمة»، تضم كافة التخصصات الطبية المختلفة، ومن المقر تواجد القوافل في المحافظات الحدودية الأكثر احتياجا، ومنها:

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مناطق القبايات بحي أطفيح.

مرزوق مركز البلاط في محافظة الوادي الجديد.

محافظة الجيزة.

تخصصات القوافل الطبية

أما بالنسبة للتخصصات التي تضمها قوافل «حياة كريمة»، فهي: الباطنة، الأطفال، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، وغيرها من التخصصات، وتلتزم القوافل بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

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يذكر أن هذه ليست القافلة الأولى التي تطلقها وزارة الصحة والسكان ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فهناك العديد من القوافل الطبية الأخرى التي تم إطلاقها سابقا، ومنها: 3 قوافل طبية في فبراير الماضي في محافظات البحر الأحمر وأسوان والإسكندرية، واشتملت على عدد من التخصصات الطبية المختلفة، مثل النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والعظام، وغيرها.