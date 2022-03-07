«محفوظ» ووالدته يودعان قيود الشلل النصفى: حياتنا اتغيرت

قعيد يحبو على يديه طوال 38 عاماً دون أن يلتفت إليه أحد أو يساعده، متزوج ويعول زوجة وأربعة أطفال ووالدته وهو لا يمتلك قوت يومه، ويعيش على معاش تكافل وكرامة فقط بجانب بعض المساعدات الإنسانية البسيطة من أهل الخير، لكن وصول مبادرة حياة كريمة إلى محافظة بنى سويف غيرت حياته رأساً على عقب بعدما منحته كرسياً متحركاً له وآخر لوالدته، وتبدل حاله من الحبو على يديه إلى جليس الكرسى بشكل آدمى، خصوصاً أنه يعانى من مشكلات فى فقرات الظهر.

وقال «محفوظ» لـ«الوطن» إن مبادرة حياة كريمة تقف بجانب المواطنين غير القادرين والأولى بالرعاية، فهو يعانى من شلل نصفى وغير قادر على الحركة نهائياً أو العمل فى أى وظيفة أو مهنة ولا يمتلك غير دخل شهرى 400 جنيه، وتابع: «معنديش غير 400 جنيه فى الشهر دخل ليّا ولأسرتى ولو فيه حد إدانى حسنة من بره».

«محفوظ» كان يحبو على يديه حتى يستطيع التنقل من مكان لآخر إلى أن منحت مبادرة حياة كريمة كرسياً متحركاً له، وآخر لوالدته المسنة، وأضاف: «كنت بحبى لحد ما أروح المكان اللى عاوز أروحه، وإيدى كانت بتتهرى من كتر الحبو، فجابولى كرسى يشيل جسمى كله من مكان لمكان، وأنا راجل لا حول لى ولا قوة، ومبادرة حياة كريمة أعطتنى منحة كبيرة».

وكشف «محفوظ» عن أن المبادرة أعطته كرسياً متحركاً بسبب حالته لأنه يعانى من شلل نصفى بجانب إجراء 4 عمليات جراحية فى ظهره ويعانى من الغضروف، وليس هو فقط ولكن والدته المسنة تم إعطاؤها كرسياً متحركاً لكى تستطيع التحرك به، حيث إنها كفيفة ولا تستطيع الحركة، موجهاً الدعوات للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بالفقراء والمحتاجين بشكل عام وبشكل خاص ذوو القدرات الخاصة.

وأعرب «محفوظ» عن سعادته بما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة فى ملف دعم ذوى الهمم، وأنه يعرف حبه الكبير واهتمامه الواسع بذوى القدرات الخاصة، وقال: «نفسى وأمنيتى أقابل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنا بشوفه على التليفزيون مهتم باللى زيى وبيقابل الحالات اللى زيى»، مشدداً على أن مبادرة حياة كريمة أثبتت اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمواطن المصرى فى كل أنحاء مصر وفى الأماكن البعيدة والمهمشة فى قرى صعيد وريف مصر، خصوصاً كبار السن وذوى القدرات الخاصة.

ولفت إلى أنه يشاهد قريته التى يعيش بها تتغير ويتبدل حالها من حال لآخر، حيث أصبحت شبكات الصرف الصحى تغطى كل القرية وشبكات المياه تصل لكافة المنازل وشبكات الكهرباء، بجانب بناء المدارس الجديدة التى فرح كثيراً بها من أجل مستقبل أفضل لأبنائه الـ4، وسمع أنه سيتم توصيل شبكات الغاز فى الخطة المستقبلية، وهو الأمر الذى لم يكن يتخيله أحد من سكان قريته، فالحياة هناك تتبدل رأساً على عقب، بجانب تطوير المستشفيات وتقديم الخدمات الطبية المتميزة، وأيضاً القوافل الطبية التى تزور قريته من حين لآخر وتكشف على أهالى القرية وتصرف لهم العلاج بالمجان، بجانب العمليات الجراحية التى تجرى للمحتاجين وتوزيع نظارات طبية على كل من يعانى من ضعف بالنظر، بجانب توزيع الكراسى المتحركة على الحالات التى تحتاج لها.