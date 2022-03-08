«حياة كريمة» في اليوم العالمي للمرأة: تحية فخر وتقدير لكل عظيمات مصر

احتفت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» بالمرأة المصرية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

حياة كريمة: المرأة هي الحارس على وجدان الوطن

وكتب الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» منشور قالت فيه: «هي الحارس على وجدان الوطن، والنموذج المشرف والعلامة المضيئة في تاريخنا، وستظل دائما هكذا، تحمل طباعها الخاصة التي جعلتها الأيقونة المتفردة في مسيرة العمل الوطني والإنساني».

حياة كريمة: تحية فخر وتقدير وإجلال لكل عظيماتنا في كل أنحاء وقرى مصر

وأضافت تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة: «وفي يومها العالمي لها تتقدم مبادرة حياة كريمة، بالتهنئة لكل نساء مصر وفتياتها، فبدونهن لا سعادة ولا بهجة في الحياة، فالمرأة هي المعلمة الأولى، وصاحبة الحكمة، والعاملة والمنتجة والمضحية، فتحية فخر وتقدير وإجلال لكل عظيماتنا في كل أنحاء وقرى مصر».

ووجهت حياة كريمة العديد من الخدمات للفتيات والسيدات في القرى المصرية، حيث تعد المرأة على رأس الفئات المستهدفة، وتنوعت الخدمات بين مشروعات اقتصادية صغيرة وقوافل طبية للكشف بالمجان وتوفير التدريب على العديد من الحرف والمهن النسائية.