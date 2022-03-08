البحوث الجنائية: إنشاء قاعدة بيانات للحشرات لتحديد زمن الوفاة بجرائم القتل

قال أحمد عبد الرؤوف الحفناوي، مدرس علم الحشرات الجنائي بقسم علم الحشرات بكلية العلوم بجامعة بنها، إن علم الحشرات الطبي الجنائي، يعمل على ربط العلم بدراسة المفصليات والنظام القضائي، مؤكدا أن الباحثون قاموا بتقسيم علم الحشرات الجنائي إلى ثلاثة مكونات وهي علم الحشرات الطبي الشرعي، وعلم الحشرات الطبي المدني، وعلم حشرات المواد المخزونة.

وأضاف خلال عرض بحثه بعنوان «الحشرات ودورها في البحث الجنائي بين العلم والتطبيق»، بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، أن التطور التاريخي لعلم الحشرات الجنائي، لا يتبع الأسلوب التحليلي لتخصصات الطب الشرعي الأخرى المشتقة من علم الوراثة أو الكيمياء أو الفيزياء «تحليل الحمض النووي، اكتشاف المخدرات»، مؤكدا أنه مستمد من الفرع الطبيعي لعلم الأحياء الذي يعتمد على خبرة الفرد في تفسير الأدلة التي توضح التنوع البيولوجي.

من جانبها قالت الدكتورة منى فوزي عبد العزيز رئيس قسم علم الحشرات بكلية العلوم جامعة بنها، خلال الجلسة النقاشية حول «الحشرات ودورها في البحث الجنائي.. بين العلم والتطبيق»، إنه يجب تصحيح الفكرة السلبية لدى معظم الناس عن الحشرات التي ينجم عنها آثار سيئة في البيوت، إلى جانب أضرارها الاقتصادية التي تؤثر سلبًا علي المنتجات الغذائية.

الحشرات سبب رئيسي لبقاء الإنسان واستمرار وجوده

وأضافت، وفق بيان القومي للبحوث الجنائية اليوم، أن هناك منافع كثيرة للحشرات أكثر من الأضرار، تتمثل في أنها سبب رئيسي لبقاء الإنسان واستمرار وجوده، مؤكدة أن الإنسان قد استخدمها في تطوير العلوم مثل علم الوراثة والبيئة والمناعة والفسيولوجي، كذلك في الاختراعات التكنولوجية بسبب صغر حجمها وسرعتها التي ألهمت الكثير من العلماء لدراستها بالإضافة إلى دورها في الكشف على الجرائم.

تخصيص ميزانيات لدراسة علم الحشرات الجنائي

وخرجت الجلسة النقاشية بالعديد من التوصيات والتي تمثلت فيما يلي:

- ضرورة توحيد جهود جميع المراكز البحثية وكليات العلوم في مصر من أجل إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية لكل الحشرات الموجودة في مصر والتي تختلف باختلاف المناخ لكل منطقة جغرافية.

- تكوين فريق عمل من المركز بصفته مهتم بالبحث في المجالين الاجتماعي والجنائي ومن الجهات المختصة، والطب الشرعي وكليات العلوم لوضع تصور لقاعدة بيانات لتلك الحشرات وشكل المعمل والأجهزة وطرق التدريب.

- إنشاء قسم لعلوم الحشرات تابع لشعبة البحوث الكيميائية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

- تدريب علماء الحشرات الجنائية علي جمع الأدلة، وتقييمها وكتابة التقرير الجنائي الذي يجب أن يكون ملمًا بمعايير التحقيق الجنائي في مصر.

- إنشاء قاعدة بيانات للحشرات التي تساعد في تحديد زمن الوفاة في جرائم القتل.

- ضرورة تخصيص ميزانيات لدراسة علم الحشرات الجنائي لإثراء الدراسات العلمية في هذا المجال.

- إجراء بحوث توثيقية لكل الدراسات والبحوث في هذا المجال لتكن نواة لقاعدة البيانات.

من جانبها؛ اقترحت الدكتورة هالة رمضان - مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، تقديم مبادرة من المركز بتشكيل فريق عمل متكامل من مختلف التخصصات والجهات المعنية لتقديم تصور كامل وشامل لإنشاء قاعدة بيانات للحشرات كمساهمة حقيقية في هذا المجال، للجهات التنفيذية.