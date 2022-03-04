تخفيضات كبيرة على السلع الغذائية من وزارة التموين قبل شهر رمضان
كتب:
كريم روماني
08:50 م | الجمعة 04 مارس 2022
وزير التموين
تخفيضات كبيرة من وزارة التموين قبل رمضان، أعلن عنها الوزير الدكتور علي المصيلحي، مؤكداً أنها تأتي في إطار حرص الدولة على توفير السلع للمواطن حتى يستطيع الحصول عليها بتخفيضات كبيرة، لافتاً إلى أن معارض رمضان ستبدأ في الفترة من 24 مارس 2022، حتى أول شهر أبريل المقبل، وسيكون المعرض الرئيسي بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.
وأضاف «المصيلحي» في بيان له، أن التخفيضات سوف تتفاوت ما بين 20 و25%، وسيجري تخصيص ركن خاص في كل سلسلة تجارية تحت اسم «أهلاً رمضان»، لتغطية أكبر مساحة جغرافية، ليصل عدد فروع الشركات نحو 1300 فرع.
100 قافلة متنقلة تشارك في معارض "أهلا رمضان"
وأكد الدكتور علي المصيلحي، أن عدد القوافل المتنقلة المشاركة في معارض أهلاً رمضان، ستصل إلى 100 قافلة متنقلة، موضحاً أنها تشمل سيارات تتراوح حمولتها بين 1 طن و1.5 طن و5 أطنان بكل السلع التي يحتاج إليها المواطنون، ويمكنها الوصول إلى المناطق النائية وكل النجوع والقرى.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عددا من المنافذ المتحركة التي ستشارك فى معارض «أهلاً رمضان» هذا العام يصل إلى 1300 مجمع استهلاكي و500 من منافذ «جمعيتي»، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على التنسيق التام بين المحافظين لإقامة شوادر بالمحافظات وتوفير جميع أنواع السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في جميع المناطق لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
تمركز السيارات المتنقلة بالأماكن التي لا توجد بها مجمعات
من جانبه قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن منافذ «جمعيتي» التي ستشارك بمعارض «أهلا رمضان» والقوافل المتنقلة سيكون بها نفس السلع التي ستعرض بالسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بنفس التخفيضات.
وأضاف «كمال» أن منافذ «جمعيتي» تنتشر بالنجوع والقرى وتوفير السلع لها، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تمركز السيارات المتنقلة بالأماكن التي لا توجد بها مجمعات وتبتعد عن السلاسل التجارية.