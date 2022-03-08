محافظ جنوب سيناء: تجهيز 30 ألف غرفة سياحية لضيوف قمة المناخ

أكد محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، أن مدينة شرم الشيخ تشهد أعمال تطوير وتنمية بصورة يومية، مشيراً إلى أنه منذ الإعلان عن عقد قمة المناخ (COP27) في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، تضاعفت الأعمال التي تجري بالمدينة.

ظهور مدينة السلام بالمظهر اللائق

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، إن الهدف من المشروعات التي يجري تنفيذها حالياً، هو ظهور مدينة السلام بالمظهر اللائق أمام الوفود المشاركة في المؤتمر، من نحو 120 دولة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية وجهت بضرورة الانتهاء من كل المشروعات، قبل انطلاق مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

تجهيز 30 ألف غرفة فندقية بشرم الشيخ

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه من المتوقع أن تستقبل مدينة شرم الشيخ نحو 30 ألف شخص، للمشاركة في قمة المناخ، من مختلف دول العالم، يمثلون 120 دولة عربية وأجنبية ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية، وأضاف أن وفود المؤتمر تحتاج إلى تجهيز نحو 30 ألف غرفة فندقية، فئة خمسة نجوم.

وتابع «فودة» أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جرى عقد لقاءات مع المستثمرين المتعثرين بمدينة شرم الشيخ، وعرض مقترح حلول لإنهاء تعثر مشروعاتهم، تمهيداً لاستئناف عملها قبل انطلاق المؤتمر.

ولفت محافظ جنوب سيناء إلى أنه ترأس ليلة أمس، الاجتماع الثاني للجنة الموحدة، المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 553 لسنة 2022، بحضور كل الجهات المعنية، والجهاز التنفيذي للمحافظة، وجرى عمل مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء بالمشكلات ومقترحات الحل، للبدء في التنفيذ، والاستفادة من مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتمويل.

بدء تنفيذ محطات الطاقة الشمسية

وقال اللواء خالد فودة إنه جرى الموافقة على تخصيص قطع أرض بشرم الشيخ لإقامة محطات توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، لزيادة قدرة المدينة إلى 100 ميحاوات، موضحاً أن الفنادق الموجودة في شرم الشيخ تتجه إلى استخدام الطاقة النظيفة، باستخدام الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية.

وأضاف أنه يجري إنشاء محطتين لشحن السيارات بالكهرباء، بالإضافة إلى 5 محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن المحافظة بصدد شراء 300 أتوبيس وسيارة تعمل بالكهرباء، ضمن مشروع المدينة الخضراء.