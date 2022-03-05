رابطة مجالس الشوري: نثمن استضافة مصر مؤتمر تغير المناخ القادم cop27

ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ كلمة اليوم أثناء فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي.

وأكد «عبد الرازق» خلال كلمته أن مجلس الشيوخ المصرى باشر أعماله منذ 2020 بجانب مجلس النواب المصري، وفق ما أفصح عنه الاستفتاء الشعبي والارادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل ما فيه صالح وطننا الأبي الذى انطلق منذ عام 2014 إلى رحاب التنمية والاستقرار والنهوض، مشارفا على تحقيق تطلعاته لجمهورية جديدة يعود إرثها البرلمانى لعام 1866.

«عبد الرازق» مصر قامت بتوطين صناعة اللقاحات

وتناول عبد الرازق عددا من الموضوعات المطروحة على المنتدى، مؤكدا أنه في إطار التضامن العربي الأفريقي في ظل جائحة كورونا كمحور فإن مصر وطنت صناعة اللقاحات والدواء بهدف التصدير للأشقاء فى القارة الافريقية والدول العربية لمواجهة الجائحة.

وأضاف أن مصر كانت سباقة للانضمام لكافة الاتفاقات الأممية ذات الصلة بحقوق المرأة ودشنت اتفاقات وبرتوكولات وقوانين وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها وتكريس حقوقها وايلاء اهمية خاصة للمرأة المعيلة وذات الاحتياجات الخاصة وتعزيز الحقوق السياسية للمرأة انتخابا وتمثيلا فى برلماناتنا عبر المزايا النسبية للتمثيل الملائم بمجالسنا.

كما تحدث «عبد الرازق» عن أهمية العدالة المناخية والصحية، مشيدا باختيار مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ فى دورتها الـ 27 أواخر العام الجاري.

وفى نهاية كلمته أكد على ضرورة تبادل الرؤى و تكثيف الجهود بين برلمانات الرابطة لتحقيق غايات شعوبها.

إشادة باستضافة مصر لمؤتمر المناخ

وتأثرا بكلمة رئيس مجلس الشيوخ المصري، أفرد البيان الختامى لمؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي توصية خاصة ثمن فيها استضافة مصر مؤتمر المناخ السابع والعشرين cop27 نهاية هذا العام.