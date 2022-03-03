وزيرة البيئة تناقش الاستعدادات مؤتمر المناخ مع نائب أمين الأمم المتحدة

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الخميس، أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة رئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لمناقشة تحضيرات استضافة مصر لـ مؤتمر المناخ COP27، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الثاني للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة البيئة بنيروبي في كينيا.

أفكار مبتكرة للقارة الإفريقية

أكدت «فؤاد»، أن مصر خلال رئاستها للمؤتمر تحرص على البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو COP26 وتحقيق مزيد من التقدم فيما تم الوصول إليه من قرارات، مع اعتبار مؤتمر شرم الشيخ للمناخ مؤتمرا للتنفيذ لتسريع وتيرة العمل المناخي والوصول لنتائج حقيقية، من خلال عرض نماذج فعلية لمشروعات ناجحة في قطاعات مختلفة وقصص نجاح لفئات مختلفة في مواجهة آثار تغير المناخ لتكرارها والبناء عليها، إلى جانب العمل على ضمان تيسير عملية الوصول للتمويل، وضمان تحقيق التقدم اللازم في كافة مسارات المفاوضات.

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وفيما يخص إفريقيا، لفتت إلى ضرورة البناء على ما تم الوصول له في المبادرتين الإفريقيتين للطاقة المتجددة والتكيف، ما يتطلب توفير التمويل للتكيف، الذي يعد ضرورة ملحة للقارة، وإيجاد الأفكار المبتكرة التي توفر مزيدا من الحماية للمجتمعات في مجالات مثل إدارة المناطق الساحلية والأنظمة الغذائية والزراعة.

تعاون جماعي لإنقاذ الكوكب

من جانبها، أعربت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، عن تطلعها لمؤتمر المناخ COP27 باعتباره يمثل إفريقيا، والدور الهام الذي تلعبه مصر في قيادة الأجندة البيئية، حيث تتجه الأنظار ويزداد الطموح نحو ما سيثمر عنه المؤتمر، مشيدة بتوجه مصر نحو عرض التجارب ومشروعات مواجهة آثار تغير المناخ الناجحة في المؤتمر للنظر في تكرارها والبناء عليها، وتحقيق خطوات تنفيذية حقيقية.

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وشددت على أهمية العمل على زيادة التمويل المناخي والتعاون الجماعي لإنقاذ الكوكب، وتشجيع التمويل البنكي لمشروعات المناخ بالتساوي بين التخفيف والتكيف، مع تحديد أولويات انفاقه تبعا لمتطلبات واحتياجات الدول، فمثلا بناء البنية التحتية القادرة على المواجهة ونقل الطاقة هي أولوية للقارة الإفريقية، مشيرة إلى أهمية تشجيع الاستثمار في المناخ في القارة الإفريقية لتوفير جزء من التمويل، وتطوير سياسات صندوق المناخ الأخضر للمساهمة في توفير التمويل، إلى جانب دمج المرأة والشباب، والربط بين مؤتمر المناخ وأهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.

قصص نجاح في مواجهة تغير المناخ

أوضحت وزيرة البيئة أن المناقشات حول تغير المناخ ترتبط ارتباطا وثيقا بموضوعات التنوع البيولوجي والتصحر، وتم إحراز تقدم ملحوظ في الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي وأهميته للقارة الإفريقية، ولكن نحتاج مزيد من العمل في عدة مجالات مثل الإدارة المستدامة للأراضي والغذاء والزراعة، والتي ترتبط بشكل مباشر بحياة البسطاء.

وأشارت الوزيرة إلى تجربة مصر في تدوير المخلفات الزراعية وتنفيذ وحدات البيوجاز ومساعدة المزارعين على تدوير مخلفاتهم للحصول على طاقة نظيفة وتوفير مصدر رزق وفرص عمل كقصص نجاح تستحق أن تعرض على العالم كنماذج لحلول بسيطة لمواجهة آثار تغير المناخ.

وفيما يتعلق بمشاركة الشباب، لفتت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإشراك الشباب كجزء أساسي من المؤتمر، لذلك اقترحت مصر إضافة فعالية جديدة للمؤتمر بجانب المنطقتين الزرقاء والخضراء وهي (المشروع الأخضر Green venture)، كمساحة مخصصة للشباب لطرح أفكارهم ونماذج ريادة الأعمال وأنشطتهم ومشروعاتهم من حول العالم.