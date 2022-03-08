وزير التعليم العالي: نعمل على ربط الدراسة بسوق العمل

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن المجلس الأعلى للجامعات تبنى الأفكار الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات لتأهيل الشباب والطلاب داخل الجامعات وتنمية مهاراتهم، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع جميع الجهات للتركيز على فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب في البحث عن فرص عمل لهم وكذلك تخفيف العبء على الدولة فيما يتعلق بتعيين الخريجين.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال كلمته باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، أنه لدينا محاولات عديدة بها نجاحات وإخفاقات، وعلى استعداد لأي أفكار جديدة يمكن تطبيقها لتنمية فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى الشباب.

جهود لربط الدراسة بسوق العمل

وتابع الوزير، أيضا هناك جهود تتم بشأن ربط الدراسة بسوق العمل، مستشهدا بما يتم في الجامعات التكنولوجية من دور لربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

وأعلن «عبدالغفار» أن العام الدراسي الجديد سيشهد افتتاح ست جامعات تكنولوجية جديدة، منتشرة في مختلف المحافظات، كما أن البرامج المقدمة فيها مرتبطة بسوق العمل، مضيفا أن الدراسة العملية بالجامعات التكنولوجية تمثل 50 في المائة من برنامج الدراسة، بالإضافة إلى نسبة 50 في المائة نظري.

وتابع وزير التعليم العالي، «لدينا طلبة حاليا هيتخطفوا في قطاع البترول، وعندنا كذلك في قطاع التكنولوجيا ومصنع الأطراف الصناعية، كل هذه التخصصات مطلوبة حاليا في سوق العمل ووظائفهم مطلوبة».

أهمية مشاركة الجامعات وجهاز تنمية المشروعات

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الاقتصاد المصري لن يقوى سوى من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة إنجاح القانون 152 لسنة 2020، وأن الجامعات المصرية لديها فكر ومنظومة وبها مراكز وبراءات اختراع وهناك معايير دولية للفكرة.

وتابع خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة: «التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية يساهم في اكتمال عناصر المنظومة وتقديم فكر جيد»، لافتا إلى أن هناك بروتوكول موقع مع البترول لتدريب خريجي الهندسة والتجارة في إحدى شركات الوزارة، على أن يكون 100 شاب كمرحلة أولى، ليحصلوا على شهادة مفادها أن هذا الشاب مؤهل لسوق العمل، ومن الممكن أن يتم تعيين الأوائل بوزارة البترول.

وأكد «مرعي» على أهمية مشاركة الجامعات وجهاز تنمية المشروعات لضمان توفير عناصر كفاءات وقيادات.