مجلس النواب الأمريكي يوافق على قرار غير ملزم يدعم سيادة أوكرانيا

وافق مجلس النواب الأمريكي، على قرار غير ملزم يدعم سيادة أوكرانيا، داعيا لوقف النار وانسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، استعداد واشنطن لدعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها أوكرانيا لضمان وقف إطلاق النار، موضحا في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة مستعدة للدبلوماسية حول أوكرانيا إذا سحبت روسيا قواتها ودخلت أيضا في المفاوضات.

بلينكن: الدول الغربية تنسق الإجراءات لتسريع إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي

وأشار بلينكن، إلى أن الدول الغربية تنسق الإجراءات لتسريع إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي ومضادة للدبابات وأسلحة أخرى، مشيرًا إلى أنه على اتصال شبه يومي مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا.

واشنطن تؤجل تجربة إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات

أعلنت الولايات المتحدة، تأجيل تجربة إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات «مينتمان 3»، كانت مقررة نهاية الأسبوع الجاري، تفاديا لسوء فهم مثل هذه الخطوة، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، جون كيربي، إن بلاده دولة نووية مسؤولة، موضحا أن قرار التأجيل لا يمثل خطوة للوراء.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، جو كيربي، وصف قرار موسكو استنفار قوات الردع النووي الروسية بـ الخطير وغير المسؤول، مشيرا إلى أنه لا منتصر في الحرب النووية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة «سانكاي» اليابانية، إن السفارة الأوكرانية في العالصمة «طوكيو» حذفت إعلانها عن تجنيد متطوعين يابانيين للقتال في أوكرانيا، مشيرة إلى أن السلطات اليابانية، قدمت مذكرة احتجاج لـ سفارة كييف على نشر هذا الإعلان.

وكانت السفارة الأوكرانية في «كييف»، قالت في وقت سابق، إن نحو 70 يابانيا أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى «الفيلق الأجنبي» الذي تعمل أوكرانيا على تشكيله الآن.

بدورها، نصحت وزارة الخارجية الروسية، الفرنسيين بـ قراءة المواد، عقب كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزراة الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على اعتبار ماكرون أن تأكيد موسكو أن عمليتها في أوكرانيا تهدف لاجتثاث النازية بأنه تأكيد خادع: «لسنوات عديدة من صيغة نورماندي، كان بوسع كبار القادة السياسيين في فرنسا قراءة المواد».