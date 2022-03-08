عسيلة: مبادرة تنمية الأسرة المصرية هدفها الوصول إلى الرضا المجتمعي

قال صبحي عسلية، رئيس تحرير مجلة "مختارات إسرائيلية، ورئيس برنامج الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن اليوم في أول تفاعل مع المشروع الأهم وهو المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، فهو واحد من اهم المشروعات لبناء الإنسان واستثمار الإنسان، مشيرا إلى أن الهدف الاساسي هو وضع التنمية كفرصة تاريخية لبناء الإنسان أيضا.

اليوم يتم التقريب من موضوع الأزمة السكانية

وأضاف خلال كلمته في ندوة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بعنوان :" ركيزة أساسية: الوعي الإعلامي والديني والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية "، أن تنمية الأسرة يعني تنمية الدولة ككل الهدف الأساسي كما قال الرئيس السيسي بحاجة للوصول إلى الرضا المجتمعي وهو مصطلح ناخذه في الاعتبار وهذا المشروع للأسرة ولكنه للمجتمع ولن ينجح الا باشتراك كافة القطاعات الإعلام والمؤسسات الدينية وكافة أطراف المجتمع

وأشار إلى أنه اليوم يتم التقريب من موضوع الأزمة السكانية ونتعامل بالأساس مع المشكلة السكانية وما يخص من تابعات بعدها، ونتحدث في المشروع إلى تمكين اقتصادي للمرأة وإتاحة كل وسائل تنظيم الأسرة وخدمي ورفع الوعي وكل المؤسسات مدعوة إلى دعم المشروع، وعندما نتحدث عن رفع الوعي لانه بدون الوعي لن نستطيع الوصول إلى نجاح المشروع لانه لن يكون هناك تصديق كافي وإيمان كافي بأهمية المشروع.

أهم رافدين هم الإعلام والمؤسسة الدينية

وتابع: "نناقش اليوم، أن أهم رافدين هم الإعلام والمؤسسة الدينية باعتبار أن الإعلام لا يعمل في جزيرة منعزلة وعليه دور في هذا الأثناء لذلك تم دعوة الدكتور سامي عبد العزيز، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى" .