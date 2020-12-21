خالد الجندي: «العيل بييجي برزقه» سبب الأزمة السكانية في مصر

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن مقولة «العيل بييجي برزقه»، التي اعتدنا على قولها، هي سبب الزيادة السكانية في مصر، قائلا: «الناس بتقولنا، أصل كل عيل جاي برزقه يا عم الشيخ، وتلاقي بقى شيء معتاد دلوقتي، إنك تلاقي شاب عنده 30 سنة، وعنده 5 عيال، والمشكلة هنا مش إنفاق بس، هتربيهم إمتى، هتنتظر من المجتمع إنه يربيهمولك، وهنا مشكلة كبيرة، فعمرك ما هتسيب ورثة أغنياء زي وصية النبي، لو اللقمة بتقسم على أربعة، إنما لو الرغيف اتقسم على 2 بس هيكونوا أغنياء، ولو خده واحد بس هيكون ثري».

لماذا لا نفهم فقه الحديث

وأضاف «الجندي»، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، فحتى تترك وريث غني، يجب عليك ان تقلل عدد المشتركين في ثروتك، وبدلا من أن تقسم ثروتك على 7 أولاد، تتقسم فقط على ولد وبنت، لافتا «وقتها بس هيعيشوا مستورين من بعدك»، فالحديث يقول «إِنَّكَ إنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»، ولماذا لا نفهم فقه الحديث، على واقع مشاكل الأمة، ولا ننزل الحديث على مشاكلنا الحقيقية.

بنربي فراخ ومشاريع تسمين

وأوضح أنه ينبغي على كل إنسان أيضا، أن يعلم أبناءه صنعة يدبر من خلالها مصدر دخل له، مردفا: «كل واحد يعلم ولاده صنعة ياكلوا منها عيش، وتبقى انت حريص على أن ولادك ميكونوش عالة من بعدك، إنما إحنا بنربي فراخ، ومشاريع تسمين، وبتكون النتيجة في النهاية بنسيب أولاد بيضيعوا بعد ما بنموت».

لازم تكون عفي عشان تحمي لقمتك

واستطرد: «من أحلى الكلمات اللي سمعتها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقولك العفي محدش يقدر ياكل لقمته، كلمة واحد ابن بلد، فلو عايز تحمي لقمتك، لازم تكون عفي، وعشان كدا لازم تكون متغذي كويس، ومتعلم كويس، وعندك صنعة»، مشيرا إلى أن لو الرجل يربي في أربعة أطفال داخل حجرة واحدة، ستكون النتيجة كارثية، والأطفال سيكونوا كارهين لبعض ومتطرفين.