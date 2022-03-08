سائق يذبح شقيقته ويمزق جسد ابنتها في الهرم.. والتحريات: «مريض نفسي»

شهدت منطقة الهرم، اليوم الثلاثاء، جريمة قتل بشعة، إذ انهال سائق بـ«بلطة» على رقبة شقيقته لتسقط جثة هامدة وتفارق الحياة، وأصيبت نجلتها التي تدخلت في محاولة لإنقاذها.

وأفادت التحريات، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم سبق التعدي على المجني عليهما أكثر من مرة.

تلقى العميد أحمد دسوقي، مأمور قسم الهرم، إخطارا يفيد بذبح ربة منزل 48 سنة، لقيت مصرعها في الحال، على يد شقيقها ويدعى «ي.أ»، 32 سنة، سائق، يعاني من مرض نفسي، وإصابة نجلتها 20 سنة، بجرح أعلى القدم اليمنى والفخذ وجروح متفرقة بفروة الرأس.

تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية لمباشرة التحقيقات.