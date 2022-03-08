سلوى حسن سفيرة السلام الفني: «احنا في العصر الذهبي للمرأة فعلا»  

يصادف اليوم، الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس من كل عام، يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، تنظم المؤسسات والمنظمات فعاليات متنوعة للاحتفاء بالمرأة، كما تقدم القطاعات المختلفة التهنئة للمرأة وتوعيتها، وحث الرجال على الاهتمام وتقدير مسئوليتهم تجاهها وأولادهم.

الحصول على لقب سفيرة السلام من اليونيسكو

وفي هذا الصدد، تحدثت لـ«الوطن» الدكتورة سلوى حسن، سفيرة السلام الفني من قبل هيئة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة، واستاذ الموسيقى والغناء الأوبرالي بمعهد الكونسيرفتوار التابع لأكاديمية الفنون، حصلت على اللقب نتيجة عن بعض الأبحاث التي قدمتها عن حقوق الانسان، وعن الفنون وعن كيفية ازدهار الدول عن طريق الاهتمام بالمرأة والطفل، والاهتمام بالفنون وحقوق الانسان، أنها من أشد الداعمين للمرأة خاصة المعيلة التي لم تملك مصدر دخل ثابت لها.

دعم المرأة المعيلة

وتابعت «سفيرة السلام»، أن هناك ظروف خارجة عن إرادتنا، مثل الطلاق ووفاة الزوج، تدفع المرأة للاهتمام بأطفالها، عن طريق البحث عن مشروع ما أو عمل ما حتى لا تنتظر المساعدة من أحد، «قابلت ناس في حياتي في عينها نظرة الانكسار مستنية حد يساعدها وبتوقف حياتها على المساعدة دي» حسب ما روته، لذلك قامت بعمل الكثير من الأبحاث الخاصة بالمرأة وحقوق الانسان، حتى تدعم المرأة بكل قوتها خاصة المعيلة.

شعور الرجل بالمسئولية تجاه أسرته

وأشارت «سلوى»، إلى أن الرجل لابد أن يتمتع بالأمانة وأن يدرك دوره الكامل تجاه زوجته واولاده وأن يتحمل المسئولية كاملة، مضيفة أنها تدرس الفن الموسيقي منذ أكثر من 30 عاماً، لذلك الفن والثقافة وجهان لعملة واحدة بالنسبة للإنسان، لأن الشخص الذي يتمتع بهما ينمو لديه الشعور بالآخرين على عكس البعض الآخر الذي يتمتع بالجفاء والقسوة، مبينة أن المجلس القومي للمرأة من أهم المؤسسات في الدولة التي تهتم بقضايا المرأة.

تهنئة المرأة المصرية بيومها العالمي

«احنا في العصر الذهبي للمرأة فعلا خاصة اما الكل بقى مهتم أنها تاخد حقها في قضية تحرش أو غيرها غير الأول» هكذا عبرت الدكتورة سلوى، هنئت المرأة المصرية «كل سنة وكل ست على وجه الأرض خاصة الست المصرية طيبة».