في اليوم العالمي للمرأة.. أسامة الأزهري يوضح الفهم الصحيح لقوامة الرجل

هنأ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، المرأة المصرية باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس كل عام.

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» لم تأت مطلقة

وقال الدكتور أسامة الأزهري إن الرسول صلي الله عليه وسلم قد كرم المرأة بشكل كبير، وإذا أراد الشخص بأن يحافظ على النهج النبوي فعليه أن يعامل المرأة على كونها وديعة ويتعامل معها باحترام شديد.

ونشر الدكتور أسامة الأزهري مقطع فيديو يوضح فيه الفهم الصحيح لقوامة الرجل على المرأة في قوله تعالى «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ»، البعض يفهمها مثل لا تقربوا الصلاة ويتوقف، ولكن معنى «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» لم تأت مطلقة تجعله الآمر الناهي الحاكم، ولكن القرآن الكريم ربط هذا الحكم بعلتين جاءتا بعدها، وهما، بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم.

حافظ على زوجتك

وأضاف أنه سيظل الرجل موصوفا بأنه صاحب قوامة على المرأة ما دام ينفق عليها من ماله، ومعنى ينفق عليها أنه يشتري لها كل «اللي نفسها فيه»، ويشتري الملابس اللائقة، ويوفر لها متطلباتها، ويجبر خاطرها ويحافظ على الأشياء التي تعزها.

وتابع: «الإمام القرطبي يقول في التفسير إذا فقد الإنفاق عليها فقد القوامة، الشيخ الراحل متولي الشعراوي يفسر قوام عليها بمعنى خادم للمرأة، بمعنى قائم على رعايتها ومتطلبتها وجبر خاطرها وتكون هي القوامة، بهذا الفهم والتفسير أنه يجب على الرجل أن يوفر للمرأة كل ما تطلبه».

وقال إن كل شخص أكرمه الله بزوجة يحافظ عليها؛ لأنها بركة وإذا كان المنزل فيه زوجة أو أم أو أخت أو بنت المنزل يكن موضع نظر الله، مؤكدًا أن المبدأ الأول الذي يحكم علاقة الرجل بالمرأة أن يكون مسخرًا لخدمتها.