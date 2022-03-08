«قصور الثقافة» تشارك في مبادرة «الجواز مش جهاز.. غسالة واحدة كفاية»

شاركت مكتبة سقارة بفرع ثقافة الجيزة، التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة جلال عثمان، وبحضور الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون المجتمع وتنمية البيئة، ونهى نبيل مدير عام الفرع، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلي المجلس القومي للأمومة والطفولة، في فعاليات مبادرة «الجواز مش جهاز.. غسالة واحدة كفاية»، في إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالمشاركة بدور فاعل في تغيير ثقافة المجتمع.

تفاصيل مشاركة الثقافة في مبادرة «الجواز مش جهاز»

تضمنت الفعاليات، ندوة توعوية بعنوان «الجواز مش جهاز» أدارتها نائب المحافظ، التي تناولت ضرورة رفع وعي الأسرة المصرية نحو تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد، والتوعية من أضرار الاقتراض والاستدانة، وعدم المغالاة في تكاليف الزواج، والقضاء على ظاهرة «الغارمات»، وتسليط الضوء على العادات والتقاليد والموروثات التي بحاجة إلى تغيير، لتتناسب مع مجريات العصر والظروف الاقتصادية المتاحة، إلى جانب محاضرة بعنوان «أثر المغالاة في تكاليف وأعباء الزواج».

حاضر في الندورة، الدكتور أحمد ماهر عبد الله واعظ وخطيب بالأوقاف، بحضور طالبات مدرسة سقارة الثانوية، تناول خلالها توضيح الدعائم الأساسية لقيام واستمرار الحياة الزوجية، وهما المودة والرحمة، وليس بكم التجهيزات والتكاليف.

وتطرق للأبعاد الاجتماعية الخطيرة نتيجة المغالاة في تكاليف الزواج، والتي تؤدي إلى زيادة نسب التفكك الأسري، وعزوف الشباب عن الزواج لعدم قدرتهم على تلبية مطالب الزواج المبالغ فيها، ما يسهم في انتشار ظواهر اجتماعية مختلفة، منها التحرش وجرائم الاغتصاب، وارتفاع نسبة العنوسة بالمجتمع.

كما نفذ طارق عطية مدير مكتبة سقارة ورشة فنون تشكيلية لرسم وتلوين شعار مبادرة «الجواز مش جهاز» هذا بجانب معرض فني للأعمال اليدوية والفنية لرواد المكتبة اقيم على هامش اللقاء.

يُذكر أن المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة منذ فبراير الماضي، تهدف إلى مواجهة بعض الظواهر السلبية والموروثات المجتمعية، وذلك تفعيلا للمبادرات المجتمعية الهادفة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وجاءت الفعاليات بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين.