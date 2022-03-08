المؤبد والغرامة لـ4 متهمين بتشكيل عصابي للإتجار في المخدرات بشبرا

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، على أفراد تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين، للإتجار في المخدرات، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، عن تهمة حيازة أسلحة نارية آلية وذخائر.

معلومات سرية تقود لسقوط المتهمين

وردت معلومات سرية إلى أجهزة أمن القليوبية والادارة العامة لمباحث المخدرات، تفيد بوجود تشكيل عصابي خطير، يقوم بالإتجار فى المواد المخدرة التخليقية.

تم عرض المعلومات على اللواء مدير أمن القليوبية، وتم التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المخدرات، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يتخذون من أحد الجراجات، في عقار تحت الإنشاء على الطريق الزراعي بمحافظة القليوبية، وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي، وأن المتهمين 4 عاطلين، يتزعهم شخص يُدعى «ن. ع. ع.»، ومعه ثلاثة آخرين، يقومون بترويج المخدرات التخليقية، منها «الشادو والاستروكس والبينا كافور والهيروين والبانجو والقنب»، والاقراص المخدرة.

ضبط 11 ألف جرعة مخدرات

بعد استصدار إذن النيابة العامة وتقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية الوكر، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم 11 ألف جرعة مخدرات مختلفة الأنواع، وكيلو ونصف بانجو وقنب، و1600 قرص مخدر، وضبط بندقيتين آليتين وطبنجة وفرد خرطوش، و118 ألف جنيه، و4 آلاف ريال سعودي وسيارتين، تم مصادرة المضبوطات وحبس المتهمين، وإحالتهم للمحاكمة التي أصدرت حكمها السابق بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد والغرامة المالية.

مد أجل حكم الإعدام على تاجر متهم بقتل زوجته

في سياق آخر، قررت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار ثروت عامر وعضوية المستشارين خالد الشباسي وشريف محمد السباعي، وأمانة سر نصر الغنيميى، مد أجل حكم الإعدام على تاجر قتل زوجته، وألقى بجثتها في مقابر الصدقة ببنها، والذي أحالته المحكمة، في جلستها السابقة، إلي مفتي الجمهورية لإستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.