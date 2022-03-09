مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9-3-2022 في محافظات مصر

يستعد الكثيرين إلى شهر رمضان الكريم الذي يفصلنا عنه أيام قليلة بالتقرب إلى الله بالعبادات المختلفة، فمنذ أن بدأ شهر شعبان يحرص العديد من المسلمين على صيام بعض الأيام خلال هذا الشهر المبارك، نظرا لكونه الشهر الذي ترفع فيه الأعمال، ما يجعلهم يحرصون على متابعة مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة.

وسعيا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يحرص المابعين والقراء على مطالعته باستمرار، نوضح من خلال التقرير مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

يرفع أذان الفجر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 04:46، ويحل موعد أذان الظهر في تمام الساعة 12:06، ويحل أذان العصر عند الساعة 03:28، ويرفع أذان المغرب عند الساعة: 05:59، وأخيرا يأتي أذان العشاء في الساعة 07:16 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

يأتي موعد أذان الفجر في محافظة الإسكندرية، عند الساعة 04:51، ويحل موعد أذان الظهر عند الساعة 12:11، كما يرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:33، ويحل أذان المغرب عند الساعة 06:04، ويحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:22.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

يأتي موعد أذان الفجر في أسيوط عند الساعة 04:47، ويحل موعد أذان الظهر في تمام الساعة 12:06، ويرفع أذان العصر عند الساعة 03:29، وبينما يكون أذان المغرب الساعة 06:01، كما يحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:16.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

يأتي موعد أذان الفجر في محافظة سوهاج، في تمام الساعة 04:46، ويكون أذان الظهر عند الساعة 12:04، ويحل أذان العصر في تمام الساعة 03:27، ويقام أذان المغرب في تمام الساعة 05:59، ويأتي أذان العشاء في تمام الساعة 07:13.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

تقام صلاة الفجر في محافظة الدقهلية، في تمام الساعة 04:46، ويرفع أذان الظهر في تمام الساعة 12:07، ويرفع أذان العصر عند الساعة 03:28، ويقام أذان المغرب يكون عند الساعة 06:00، ويحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:18.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وجاءت مواعيد الصلاة في المدن العربية، وفق الهيئة العامة للمساحة كما يلي:

مواقيت الصلاة في الجزائر

يحل موعد أذان الفجر في الجزائر في تمام الساعة 05:45، ويرفع أذان الظهر عند الساعة 01:04، بينما يأتي أذان العصر في تمام الساعة 04:27، ويحل موعد أذان المغرب في الساعة 06:58، كما يكون أذان العشاء عند الساعة 08:14.

مواقيت الصلاة في دبي

يحل موعد أذان الفجر في دبي عند الساعة 05:16، ويأتي موعد أذان الظهر عند الساعة 12:30، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة 03:53، ويأتي أذان المغرب عند الساعة 06:25، ويكون أذان العشاء عند الساعة 07:55.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

يحل مود أذان الفجر في مكة المكرمة عند الساعة 05:19، وأذان الظهر الساعة 12:31، ويحل أذان العصر في تمام الساعة 03:54، ويأتي أذان المغرب عند الساعة 06:28، ويحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:58.