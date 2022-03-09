«الوطن» تنشر التقرير الطبي للطالبة روان الحسيني بعد مقتلها: ماتت خنقا

«إسفكسيا الضغط على العنق من الخارج، خنق وتوقف المراكز الحيوية عن العمل»، عبارة جاءت ضمن التقرير الطبي الخاص بالطالبة روان الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة، والتي عثر عليها مقتولة أعلى سطح عمارة سكنية بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ يوم 17 يناير الماضي.

وتنشر «الوطن»، تفاصيل التقرير الطبي الخاص بالطالبة روان الحسيني، بعدما حصلت على نسخة منه، وذلك عقب إحالة المتهم إبراهيم إبراهيم معوض، 27 عاماً، لمحكمة الجنايات.

وأكد التقرير الذي أشرف عليه 3 من أطباء الطب الشرعي، على وجود كدمة بالعين اليمنى، وسحجات حول العنق وتحول لون الوجه إلى الأزرق، وحز متسحج غير مكتمل الاستدارة يمتد بوضع مستعرض بمقدم ويمين العنق أقصى عرض سنتيمتر وسحجات يسار العنق وكدمات أسفل الجفن السفلي للعين اليمنى ونزيف بملتحمة العين وكدمات بمقدمة الساق اليمنى، كما تبين وجود انسكابات دموية بمقدمة الرأس وأنها خالية من كسور المخ مع وجود احتقان شديد بالأوعية الدموية.

ملابس روان الحسيني خلت من التمزقات

كما تبين وجود إصابات أعلى الحاجب الأيمن، وخلو ملابس روان الحسيني، من تمزقات أو تلوثات، وتبين وجود انسكابات دموية بعضلات العنق من الجهة اليسرى، وخلو الصدر والقب من الإصابات، وخلو البطن والحوض من النزيف، كما كشف التقرير عن أن الوفاة جاءت نتيجة الضغط على العنق بجسم مرن محدود وهو «الإيشارب المحرز»، كما تبين وجود إصابات احتكاكية أرضية حدثت من التصادم والاحتكاك بجسم صلب خشن، وهي غير كافية ما يدل على أن هناك إضعاف مقاومة المجني عليها وفق تصور النيابة اعترافات المتهم، كما أن الوفاة حدثت نتيجة إسفكسيا الضغط على العنق من الخارج «الخنق»، وما ضاعفها من توقف المراكز الحيوية بالمخ عن العمل.

إحالة قضية روان الحسيني إلى محكمة الجنايات

وكان المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، قد أحال إبراهيم معوض، المتهم بقتل الطالبة روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، إلى محكمة الجنايات لكن لم تحدد اولى جلسات المحاكمة بعد، حيث عثر عليها الهالي مقتولة وملقاة فوق سطح عمارة سكنية بمدينة دسوق في 17 يناير الماضي.