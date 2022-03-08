مفاجأة.. قاتل روان الحسيني متهم في 20 قضية: أبرزها «هتك عرض وخطف»

كشفت التحقيقات، التي أجرتها نيابة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أن «إبراهيم. إ. م»، 27 عامًا، المقيم بحي المنشية بدسوق، قاتل الطالبة روان الحسيني، بطلة العالم في كرة السرعة، التي أفجعت أهالي المدينة بمقتلها يوم 17 يناير الماضي، متهما في 20 قضية، منها «خطف أنثى وهتك عرض».

كشف سوابق المتهم

وتنفرد «الوطن»، بنشر كشف سوابق المتهم والمسجل شقي تحت رقم 1086 فئة «ب» مخدرات بقسم دسوق.

جرى اتهام قاتل روان الحسيني في القضية رقم 116لسنة 2011 جنح دسوق سلاح أبيض وفي القضية رقم 12504لسنة 2013 سلاح أبيض والقضية رقم 7930 لسنة 2013 سلاح أبيض قسم دسوق، ورقم 772لعام 2015 جنح دسوق إخلال نظام الجلسة، 10114جنح عام 2016 سلاح أبيض، والقضيتين 889، 877 لنفس العام سرقة هاتف محمول وسرقة، ورقم 12589لعام 2016 سرقة بالإكراه.

قاتل روان الحسيني تعدى على القوات داخل السجن

كما جرى اتهامه في القضية رقم 15285لعام 2016 سلاح أبيض، و574لعام 20ذ7 جنايات دسوق مخدرات، و9267لعام 2017 سرقة محمول، والقضية رقم 7548 عام 2017 سرقة بالإكراه، و6768 لنفس العام سرقة، والقضية رقم 1239 عام 2017 خطف أنثى، و841 لعام 2018 سلاح أبيض، و4356 عام 2018 سرقة توك توك والقضية رقم 4493 لعام 2018 مخدرات، ورقم 6652 لنفي العام جنايات هتك عرض والقضية رقم 3795 لعام 2020 تعدي على القوات داخل السجن.

أثارت قضية مقتل لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، الرأي العام خلال شهر يناير الماضي بعدما عثر عليها مقتولة أعلى سطح العمارة، التي تسكن فيها خالتها في مدينة دسوق.