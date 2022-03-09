آخر موعد لتسليم الأعمال المرشحة لجائزة آدم حنين لفن النحت.. غدا

تستعد مؤسسة آدم حنين لإعلان أسماء الفائزين بجائزة النحت 2022 يوم 31 مارس الجاري، ويقام حفل إعلان الجوائز بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا في الساعة السادسة مساء.

وقالت مؤسسة آدم حنين أن آخر موعد لتلسم الأعمال المرشحة للتصفيات النهائية في المسابقة وذلك بمقر متحف آدم حنين بالحرانية، وحتى يوم الخميس 10 مارس الجاري.

وكما تعلن المؤسسة في الحفل نفسه نتيجة مسابقة "قريتي" لمرحلة ما قبل التعليم الجامعي، حيث عقدت مؤسسة آدم حنين لفن النحت اجتماع لجنة تحكيم مسابقات آدم حنين لمراحل التعليم قبل الجامعي خلال الأسبوع الأول من مارس 2022.

والمسابقة تقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتقدم لها هذا العام ما يقرب من 3800 عمل من كافة محافظات الجمهورية، ويترأس لجنة التحكيم الدكتورة سرية صدقي، والتي ضمت في عضويتها كل من الدكتور أحمد حاتم سعيد، والدكتورة تغريد يحيى أحمد، من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان.

أبرز المعلومات عن آدم حنين

وآدم حنين فنان تشكيلي متخصص في النحت (31 مارس 1931- 22 مايو 1920)، تخرج في مدرسة الفنون الجميلة في القاهرة في 1953، نال منحة دراسية لمدة سنتين في أكاديمية الفنون الجميلة في ألمانيا في 1957.

وعمل كرسام في مجلة صباح الخير 1961، أقام في النوبة فترة أثناء منحته للتفرغ خلال الفترة 1961 ـ 1969، سافر إلى باريس في 1971، وأوقف حياته للفن على مدار 25 سنة عاشها هناك.

شارك في الكثير من المعارض داخل وخارج مصر منها الأكاديمية المصرية بروما 1980، والمركز الثقافي المصري، باريس 1987، ومعرض متحف المتروبوليتان للفن الحديث، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية في 1999، 2000.

حصل على عدة جوائز منها جائزة الدولة المصرية التقديرية في الفنون 1998، وجائزة مبارك للفنون عام 2004، وغيرها.