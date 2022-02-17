مؤسسة آدم حنين تستقبل 700 عمل فني ضمن مسابقة «قريتي للرسم»

نظمت مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، مسابقة «قريتي للرسم»، وذلك بين مدارس قرى مبادرة حياة كريمة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، واستقبلت المؤسسة 700 عملا مشاركا في المسابقة من عدة محافظات.

وترأست الدكتورة سرية صدقي، لجنة التحكيم التي ضمت في عضويتها كل من الدكتور أحمد حاتم سعيد، والدكتورة تغريد يحيى أحمد، من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان.

أبرز المعلومات عن آدم حنين

ولد آدم حنين في أسيوط في 31 مارس 1929، التحق تخرج في مدرسة الفنون الجميلة في القاهرة في 1953، التحق بمرسم الفنون الجميلة بالأقصر 1954- 1955.

نال منحة دراسية لمدة سنتين في أكاديمية الفنون الجميلة، في ميونخ، ألمانيا في 1957، وعمل كرسام في مجلة صباح الخير 1961، أقام في النوبة فترة أثناء منحته للتفرغ خلال الفترة 1961 ـ 1969، سافر إلى باريس في 1971، وأوقف حياته للفن على مدار 25 سنة عاشها هناك.

عاد إلى مصر سنة 1996، وأصبح فناناً شهيرًا على المستوى الدولي، شارك في الفترة من 1989 إلى 1998 مع وزارة الثقافة في ترميم تمثال أبي الهول في الجيزة، كما أسس سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت 1996.

افتتح متحفه الخاص في الحرانية في 2014، وأطلق جائزة للشباب في مجال النحت في 2016، قيمة جوائزها 100 ألف جنيهًا مصريًا، وله مقتينات في متحف وزارتي التربية والتعليم، والثقافة، ومتحف الفن الحديث بالقاهرة، وحديقة النحت الدولية بمدينة دالاس الأمريكية.

مشاركاته في عدد من المعارض.. وجوائز حصدها

شارك في العديد من المعارض داخل وخارج مصر منها الأكاديمية المصرية بروما 1980، والمركز الثقافي المصري، باريس 1987، ومعرض متحف المتروبوليتان للفن الحديث، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية في 1999، 2000.

حصل على عدة جوائز منها جائزة الدولة المصرية التقديرية في الفنون 1998، وجائزة مبارك للفنون عام 2004، وغيرها توفى في 22 مايو 2020 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 91 عامًا.