هدى رمزي تهنئ ربات البيوت بيوم المرأة وتكشف حقيقة عودتها للتمثيل

أثنت الفنانة المعتزلة هدي رمزي على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة قائلة «والله نستاهل وإحنا بنعمل كل حاجة وإحنا حابين كده ومستمتعين بيه وربنا خلقنا لكده ودي رسالة إحنا بنعملها من غير ما نحس إن إحنا تعبانين أو مرتاحين أو كده وبنتمتع بيها».

وتحدثت هدى رمزي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «أهلا بالستات» الذي تقدمه الإعلامية بثينة توكل والإعلامية لميس البشوتي عبر فضائية «mbc مصر» عن اعتزالها الفن والأضواء قائلة: «أنا مش غايبة أنا موجودة بس بعدت عن المجال بتاعي فترة كبيرة قوي وبقا عندي حياتي الخاصة بيتي وابني ومستمتعة بيها وأديت دوري كفنانة ودلوقتي بأدي رسالتي كأم في بيتي»، مضيفة: «أنا شبعت من المجال بتاعي واكتفيت منه وحاسة إني سعيدة باللي أنا أنجزته وبكمل إنجازي في حتة تانية».

رسالة لربات البيوت: ده كان دور المرأة ودور ناجح جدًا

ووجهت هدى رمزي رسالة للسيدات غير العاملات وربات البيوت قائلة: «على مدار سنين العمر اللي فاتت دي كلها كان ده دور المرأة وكان دور ناجح جدًا وفي الآخر المجال اتفتح للست إنها تدخل في مجال العمل على أساس إنها محتاجة لده ماديًا واقتصاديا للبيت وانما ده ملغاش دورها كأم وكزوجة وكست بيت».

وواصلت قائلة: «اللي عندها المقدرة تجمع بين الاتنين شيء جميل جدًا برضه وبيدل أكتر على قدرة المراة على انها تقدر تعمل حاجات مفيش حد يقدر يعملها غيرها وانها تبقى بتأدي دورها كأم وكزوجة وكست بيت وفي نفس الوقت كامراءة ناجحة في عملها».

هدى رمزي تحسم مسألة رجوعها للفن

وحسمت الفنانة المعتزلة هدى رمزي مسألة رجعوها للتمثيل مرة أخرى حتى وإن عٌرض عليها دور تتمنى تقديمه قائلة: «كتير قوي من الاعمال اللي بشوفها حلوة قوي وبتخيل نفسي ان انا اللي هعملها لكن لا انا مش هرجع تاني لان المجال اختلف وانا دخلت المهنة دي وامتهنتها في الوقت ده حبًا في المهنة وفي أبويا اللي حببني فيها وكانت الناس مختلفة والظروف مختلفة ودلوقتي بقت حاجة تانية خالص لما انا كنت في المجال ده».

دعوة للظهور كضيفة في البرنامج

بينما حرصت الإعلامية بثينة توكل على دعوة هدى رمزي للعودة للتمثيل مرة أخرى والمشاركة في الأعمال الفنية، كما دعتها للمشاركة في حلقة للبرنامج ليكون أول ظهور تلفزيوني لها منذ اعتزالها قبل 30 عام.