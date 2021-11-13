هدى رمزي تتصدر الترند في أول ظهور لها بفرح نجل شقيقها

تصدرت الفنانة هدى رمزي ترند مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد ظهورها، مساء أمس الجمعة، في عدد من الصور على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «انستجرام» ومنذ هذه اللحظة وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير خاصة وأن ظهورها هو الأول لها بعد غياب دام لسنوات طويلة عن الشاشة.

هدى رمزي في أول ظهور خاص لها

وبدأت الحكاية حينما نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة من الصور الخاصة بها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «انستجرام» وكان ضمن هذه الصور صورتين جمعتها بالفنانة المعتزلة هدى رمزي، وذلك في حفل عقد قران صلاح رمزي ابن شقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزي.

وبمجرد كشف ريهام أيمن عن الصور الخاصة بالفنانة هدى رمزي جرى تداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسمها محركات البحث وخاصة أن هذا يعد ظهورها الأول بعد غياب طويل.

وكانت الفنانة هدى رمزي قد ابتعدت عن الفن منذ وقت طويل وأعلنت اعتزالها الفن نهائيا، وذلك بعدما قررت ارتداء الحجاب حتى أنها بعد خلعها للحجاب مرة أخرى فضلت أن تظل بعيدة عن الفن.

مشاركة هدى رمزي في فيلم حنفي الأبهة

يذكر أنها قدمت كثير من الأعمال الفنية خلال مشوارها الفني وواحد من أهم الأعمال التي ظلت عالقة في أذهان الجمهور دورها في فيلم حنفي الأبهة، الذي شاركت فيه بجانب الزعيم عادل إمام وفاروق الفيشاوي ومجدى وهبه ومصطفي متولي ورجاء الجداوي ويوسف داوود وعبد الله محمود وعدد من الفنانين وهو من تأليف بسيوني عثمان وإخراج محمد عبد العزيز.

وكان واحد أيضا من ضمن الأعمال الفنية التى حققت من خلالها نجاحا كبيرا فيلم جرى الوحوش وهو بطولة نور الشريف وحسين فهمى ومحمود عبد العزيز ونورا وحسين الشربيني وعبد الله مشرف وعدد من الفنانين وهو من تأليف محمود أبو زيد وإخراج على عبد الخالق.