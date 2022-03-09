ظهور عمرو منتصر وعبدالرحيم كمال أمام الرئيس باحتفالية يوم الشهيد

ظهر الكاتب عمرو منتصر، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بحفل يوم الشهيد، للحديث عن الجيش المصري، وعن الأوضاع الحالية وتضحيات الشهداء من أجل مصر وتضحيات أسر الشهداء، أعقبه أيضا ظهور الشيخ أسامة قابيل، الذي تحدث عن فضل الشهداء في الإسلام ومنزلة الشهيد، مطمئنا كل أم شهيد على ابنها الذي منحه الله أعظم منزلة، داعيا لهم بالسكينة.

كما ظهر أيضا الكاتب عبدالرحيم كمال للحديث عن قيمة الوطن والأرض وتضحيات الشهداء من أجل مصر والمصريين، متطرقا لنصر الدائم على الإرهاب مهما طال الوقت، كما تحدث عن مكانة ومنزلة مصر عند الله سبحانه وتعالى.

ضرورة استكمال مسيرة الشهداء

كما تحدث القس كيرلس إيليا أمام الرئيس عن مصر أرض المحبة والتسامح واختلاط دم المسلم والمسيحي وقت التضحية والدفاع عن أرض مصر في سيناء وفي كل أرض مصر، مطمئنا أهل الشهداء على مكانة أبنائهم، مشددا على ضرورة استكمال مسيرة الشهداء والحفاظ على مصر.

وتحدثت الدكتورة مروى يس عن الحروب الناعمة التي يتعرض لها المجتمع الآن، وإعادة تشكيل المجتمع وتفريغه من المحتوى الديني والحضاري والثقافي، مناشدة شباب الوطن بألا يكونوا نيران صديقة للأعداء.

وفي نهاية الفقرة ظهرت الداعية عبلة الكحلاوي في فيديو وهي تدعو لمصر وجميع الحضور يأمنون وراءها.