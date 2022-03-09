عاجل.. السيسي يصل إلى مقر احتفالية يوم الشهيد

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية الـ35 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وكبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة المصرية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وعددا من الإعلاميين.

بث مباشر للندوة التثقيفية بحضور الرئيس

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يوم الشهيد

وتحتفل القوات المسلحة في 9 مارس من كل عام بـ«يوم الشهيد»، الذي يعتبر اعتزازا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن، وتنظم إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، ندوة تثقيفية بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة يوم الشهيد لاستعراض تضحيات الشهداء التي ظلت ملهمة للبذل والعطاء من أجل الوطن.

وتخليدًا لذكرى الشهيد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، اختير يوم 9 مارس ليكون يومًا للشهيد، إذ تنفذ جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خطة شاملة للاحتفال به تقدم من خلالها جميع أوجه الرعاية لأبناء القوات المسلحة من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وزير الداخلية يهنئ القائد العام للقوات المسلحة

وبعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، كما أرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

محافظ بورسعيد يشهد ندوة «يوم الشهيد صفحة خالدة في ذاكرة الوطن»

ومن جانبه كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أمس الثلاثاء عددًا من أسر شهداء القوات المسلحة خلال ندوة «يوم الشهيد صفحة خالدة في ذاكرة الوطن»، التي أقيمت على مسرح ‏مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات، واستضافت الشهيد الحي عبدالجواد سويلم، أحد أبطال حرب الاستنزاف، وحضرها طلاب المرحلة الثانوية العامة.‏