غلق 30 مخبزا لمخالفة الاشتراطات وضبط 2.5 طن دقيق مهرب بالقليوبية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يقوم بتخزين السلع الغذائية وحجبها عن المواطنين، أو رفع الأسعار من تلقاء نفسه، مشيرا إلى الاستيلاء على كل ما يتم ضبطه وبيعه في معارض خاصة للمواطنين بالمدن والقرى، وتحرير محاضر ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وشنت أجهزة المحافظة جولات مفاجئة على المخابز البلدية والسياحية، حيث تم تحرير 12 محضرا لمخابز بمدينتي طوخ وبنها، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين بالقليوبية وإدارة التفتيش والرقابة، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات القياسية ونظافة المعاجن والمعدات المستخدمة، والتأكد من صلاحية المعروض والإشتراطات الصحية والتأكد من تراخيص ممارسة النشاط وتطبيق القانون على المخالفين.

تنظيم 120 حملة تموينية و تحرير 15 محضرا لمخابز بلدية

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 15 محضر تم تصنيفها ما بين نقص وزن ونظافة معجن وميزان غير صالح وعدم الإعلان عن الأسعار بأحد المخابز السياحية، بالإضافة إلى محضر بشأن أحد الهايبرات بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها، وتحرير 3 محاضر عدم وضع بيانات على السلعة.

وأكد المحافظ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر بالمخالفات، واتخاذ أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام لصالح المواطنين لتقديم الخبز بشكل صحي ومطابق للمواصفات القانونية.

ووجه محافظ القليوبية خلال الحملة بتشديد الرقابة على الأسواق من خلال القيام بحملات تموينية مفاجئة على المخابز ومستودعات البوتاجاز والمحلات والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية ومحلات بيع الأغذية الجاهزة لمتابعة الأسعار ومراقبة جودة المنتجات والكشف عن أي مخالفات في طرق التخزين والصلاحية حفاظا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكداً على أنه تم إعطاء تعليمات لمديري الإدارات ومفتشى الرقابة التموينية بالتواجد الميداني داخل الأسواق ، ومتابعة حركة البيع والشراء وإلتزام البائعين بوضع قوائم الأسعار على السلع المعروضة للبيع .

وأكد عربي أحمد وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن مديرية التموين على مدار الأيام القليلة الماضية قامت بتنظيم 120 حملة تموينية داخل الأسواق بجميع المراكز والمدن للتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية سواء بالمجمعات الاستهلاكية، بإجمالي 89 فرعا على مستوى المحافظة، كما تم المرور على المخابز البلدية بإجمالي 2700 مخبز للتأكد من مطابقة رغيف العيش للمواصفات والوزن المقرر 90 جراما للرغيف، حيث تم تحرير عدد 1500 محضر لمخابز بلدية ومحلات بقالة ومواد تموينية ومحاضر أنشطة مختلفة.

كما تم غلق 30 مخبزا لمخالفتها، وضبط 2.5 طن دقيق درجة 72.5 مهرب في أحد المخابز السياحية وبدون فواتير.