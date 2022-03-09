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السيسي يتأثر بفيلم وأغنية «من كل بيت مصري» في احتفالية يوم الشهيد

كتب:

نرمين عفيفي
11:16 ص | الأربعاء 09 مارس 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفيلم التسجيلي «من كل بيت مصري»، من إنتاج إدارة الشؤن المعنوية، وتناول الفيلم التسجيلي حديث أسر الشهداء عن أبنائهم الأبطال في كل ربوع مصر، كما تطرق الفيلم إلى آراء المصريين والمواطنين حول الشهداء، وأعقب الفيلم التسجيلي أغنية عن الشهيد، وتأثر بكلماتها الرئيس السيسي، فضلا عن تأثر الحضور. 

جاء ذلك خلال فاعلية خلال حديثه بالندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، احتفالا بيوم الشهيد.

 

 

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بقلم نرمين عفيفي