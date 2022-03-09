لحظة تأثر الرئيس السيسي بمشهد «بطولة الشهيد» (صور)

تأثر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمشاهد التي عرضت أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، والتي جسّدت لحظة استشهاد أحد أبطال الوطن، تحت عنوان «الشهيد خالد».

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

وشهد الرئيس السيسي خلال الندوة، فيلما تسجيليا بعنوان «بطل بيسلم بطل» من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية، والذي أبرز مسيرة الشهيد البطل الفريق عبدالمنعم رياض.

جاء ذلك خلال فاعلية خلال حديثه بالندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، احتفالا بيوم الشهيد.