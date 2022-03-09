علي الحجار وماجدة زكي وخالد الصاوي في «رسالة نور» أمام الرئيس السيسي

قدّم الفنان علي الحجار، أغنية «رسالة نور» عن شهداء الوطن أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، احتفالا بيوم الشهيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

وأعقب الأغنية مشاهد تمثيلية لأسرة شهيد، جسدها الفنانين ماجدة زكي، خالد الصاوي، مايان السيد، أمير رمزي، وأحمد خالد صالح، وأعقبها أغنية «بطل من كل بيت»، وقدّمتها الفنانة هبة مجدي.