فيلم «صياد البلاستيك» يشارك في مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة

يشارك فيلم «صياد البلاستيك» بمهرجان القاهرة للأفلام القصيرة «رؤى»، في دورته الخامسة التي تقام في الفترة من 10 حتى 19 مارس الجاري، في مركز التحرير الثقافي، وينظم المهرجان عرضا خاصا للفيلم، يوم غد الجمعة.

اختيار 66 فيلما من بين 300

وقال مالك خوري، رئيس المهرجان، إنه ينطلق رسميا اليوم، ويضم عددا من الفعاليات وورش العمل وعروض الأفلام، مشيرا إلى أنه حقق هذا العام رقما قياسيا من الأفلام المتقدمة للمشاركة في المهرجان قاربت 300، تقدمت هذا العام من معظم محافظات مصر.

وأكد «خوري»، في تصريحات صحفية: «كانت مهمة لجنة اختيار الأفلام هذه السنة الأكثر صعوبة وتحديا في تاريخ المهرجان، واللجنة أخذت على عاتقها قدر الإمكان اختيار أفضل الأفلام التي جرى ترشيحها على أساس تميز مستواها النوعي حرفة، ومحتوى، وإبداعا».

وقررت اللجنة قبول 65 فيلما من أصل 292 جرى ترشيحها في الأقسام كافة، للعرض في الدورة الخامسة للمهرجان «حوالي 22%»، في أقسام الفيلم «الروائي، الوثائقي»، وأفلام التجربة الأولى «ما يقارب 26%».

قصة «صياد البلاستيك»

فيلم «صياد البلاستيك» إخراج رضوى هاشم، وهو شراكة بين «الوطن» و«الوكالة الفرنسية للتنمية»، ضمن ورشة عمل صحافة الحلول البيئية، ويرصد أثر التلوث بالبلاستيك على النيل وكيف حولته مبادرة شبابية لفرصة ومصدر دخل للصيادين بجزيرة القرصاية.

ويتناول الفيلم قصة رجل سبعيني عاش عمره في صيد السمك بجزيرة القرصاية بالجيزة، ووجد الحل هو ورفاقه بمبادرة شبابية نجحت في توفير مصدر رزق لهم، بتحويلهم لجامعي بلاستيك من النيل.

وتضم المبادرة 30 صيادا للبلاستيك، يبيعون الكيلو بـ11 جنيها، لفريق مبادرة very nail ليضغطه وينقله لمصنع إعادة تدوير لتحويله إلى مادة يصنع منها ملابس وأحذية.