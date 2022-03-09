الوكالة الوطنية للتشغيل تحدد شروط منحة البطالة فى الجزائر 

حددت الوكالة الوطنية للتشغيل، شروط منحة البطالة فى الجزائر، والتى أقرها الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبونن كأول دولة عربية تقر منحة للعاطلين عن العمل والتى تقدر بـ13 ألف دينار جزائري، بما يعادل نحو 82 يورو، ويبلغ معدل البطالة في الجزائر نحو 15% فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور 20 ألف دينار، بما يعادل 125 يورو.

وأكدت الوكالة الوطنية للتشغيل، أن شروط منحة البطالة فى الجزائر، تتضمن أن يكون طالب المنحة جزائرى الجنسية، وأن يكون مقيم فى الجزائر، على أن يكون عمره بين 19 و40 عاما.

شروط الوكالة الوطنية للتشغيل للحصول على منحة البطالة فى الجزائر

وأضافت، أنه لابد للحصول على منحة البطالة فى الجزائر، أن يكون الشخص مسجلا كطالب شغل للمرة الأولى لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، منذ ما لايقل عن 6 أشهر، كما ينبغى ألا يكون له أى مصدر دخل وألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني وأن يحدد وضعه تجاه الخدمة الوطنية.

وطالبت الوكالة الوطنية للتشغيل من المستفيد من منحة البطالة فى الجزائر، التقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بمكان إقامته لتجديد تسجيله والاستجابة لاستدعاءات الوكالة.

وأوضحت الوكالة الوطنية للتشغيل أن من يقدم تصريح كاذبا أو يزور في الوثائق للاستفادة من منحة البطالة فى الجزائر، سيتم وقف المنحة بالنسبة له، كما سيتم استرداد المبالغ التى تم تحصيلها دون وجه حق.

منحة البطالة فى الجزائر تقدم لمدة 6 أشهر

فيما نوهت السلطات الجزائرية، إلى أن المنحة تقدم لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط،موضحة أن منحة البطالة فى الجزائر متاحه للذين جرى سجنهم واستوفوا مدة عقوبتهم وليس لهم أى دخل، على أن يقدموا للتسجيل فى الوكالة الوطنية للتشغيل للحصول على منحة البطالة فى الجزائر مع استثناء الشروط الأخرى.