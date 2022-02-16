الجزائر تقر منحة بطالة 13 ألف دينار للشباب والعاطلين ابتداء من مارس

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تخصيص إعانات للشباب العاطلين عن العمل وتعليق بعض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية، وأوضح تبون في لقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية: «كنا أول دولة بعد أوروبا، تقر هذه العلاوة، لكي يتحصل الشباب على شبه مرتب لصون كرامتهم»، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

وتابع: «تقدر منحة البطالة بـ13 ألف دينار جزائري نحو 82 يورو، وسيتم صرفها ابتداء من شهر مارس المقبل، بالإضافة إلى التغطية الصحية، وستحسب هذه العلاوة، في ميزانية 2022».

الجزائر تقر منحة بطالة 13 ألف دينار

ووصل معدّل البطالة في الجزائر لنحو 15 % والحد الأدنى للأجور في الجزائر 20 ألف دينار بما يعادل 125 يورو وبالتالي فإن المنحة توازي أكثر من نصفه.

ونوه «تبون»، إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية أدى إلى أن الأموال المخصصة لشراء كميات معينة من الحبوب والبقوليات لم تعد كافية حاليا إلا للحصول على ثلث الكميات المطلوبة، مشيرا إلى تعليق ضرائب بنسبة 5 % مفروضة على مواد استهلاكية أساسية.

وأوضح الرئيس الجزائري أن الخبازين لن يدفعوا الضريبة على رقم الأعمال بداية من شهر مارس وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوّة اقتصاديّة في القارّة الإفريقيّة، بتقلّبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطيّة التي تمثّل أكثر من 90 % من إيراداتها الخارجيّة، وفي نوفمبر الماضي، صادق النوّاب الجزائريّون على قانون الماليّة لعام 2022 الذي يُلغي نظام الدعم المعمّم للمنتجات الأساسيّة القائم منذ عقود.