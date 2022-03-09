بعد إحالة أوراقه للمفتي.. المؤبد لتاجر قتل زوجته وألقى جثتها بالمقابر

فجرت محكمة جنايات بنها الدائرة الأولى، برئاسة المستشار ثروت عامر، وعضوية المستشارين خالد الشباسي وشريف محمد السباعي، وأمانة سر نصر الغنيميي، مفاجاءة، إذ قضت بالسجن المؤبد على تاجر قتل زوجته وألقى جثتها في مقابر الصدقة ببنها، وذلك بعد أن أحالته إلى مفتى الجمهورية في يناير الماضي للنظر في إعدامه.

وخرج الحكم اليوم في جلسة النطق به بالسجن المؤبد للمتهم بعد أن ظهرت أدلة جديدة، ثبت من خلالها وجود شبهة خيانة ارتكبتها الزوجة، ما دفع الزوج للتشاجر معها ومصرعها خلال المشاجرة.

كما عاقبت جنايات بنها آخرين متورطين معه في الجريمة، وهما شقيقه «م س ب» و«ح إ» بالحبس سنة، لقيامهما بمشاركته لإخفاء معالم جريمته، ونقل الجثة وإلقائها بمقابر الصدقة.

تقرير الطب الشرعي للمجني عليها

وكان تقرير الطبيب الشرعي أكد أن المتهم الأول مدمنا للمواد المخدرة، كما أنه اعترف تفصيلا بالواقعة، في حين شهدت المحكمة أعمال تأمينية مشددة للحفاظ على سير المحاكمة بشكل آمن.

تفاصيل قتل تاجر زوجته ببنها

وتلقت مديرية أمن القليوبية بلاغ بالعثور علي جثة ربة منزل بمقابر الصدقة بمنطقة الشموت ببنها بمحافظة القليوبية، وكشفت التحريات أن المجني عليها توفت على يد زوجها تاجر الخضار بمنطقة عزبة السوق دائرة قسم أول بنها، حيث أكدت التحريات أن المتهم سبق اتهامه فى 9 قضايا سرقة بالإكراه ومشاجرة وتبديد، وهروب من المراقبة.

وأوضحت التحريات أن المتهم «ر س ب»، 25 سنة وشهرته «توحة»، مقاول وتاجر خضار مقيم عزبة السوق دائرة قسم أول شرطة بنها، تعدى بالضرب على زوجته «م ف ا»، 22 سنة، ربة منزل بعد نشوب مشادة كلامية بسبب شكه في سلوكها، وتطورت لمشاجرة قام على إثرها بضربها على رأسها مستخدما عصا خشبية، مما نتج عنه وفاتها نتيجة الإصابة.

وتابعت أنه بعد أن أيقن المتهم بوفاتها استعان بكل من «م س ب»، شقيقه، عامل بورشة كاوتش، وصديقه «ح إ ح»، 30 سنة، تاجر فاكهة، ومقيمان في ذات العنوان ووضعا الجثة داخل كيس بلاستيكي ونقلها بمركبة تروسيكل خاصة بالأخير وإلقائها داخل مقابر الصدقة بمنطقة الشموت.