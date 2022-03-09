إزالة 45 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 19 بمراكز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انتظام سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى إزالة 45 حالة بـ4 مراكز، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات.

الأجهزة الأمنية تنجح في إزالة 45 حالة تعد

وشنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع عدد من الجهات الأخرى، عدة حملات، ونجحت في إزالة 45 حالة تعد بمراكز أبنوب وأسيوط وساحل سليم والقوصية على مساحة 1443 مترا مربعا مبان، و170 فدانا زراعيا، وذلك بمشاركة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، وحسني درويش رئيس مركز أسيوط، وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب.

توجيهات مشددة لمحافظ أسيوط

كان اللواء عصام سعد شدد على الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الميدانية لرصد أي تعديات، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعدم السماح بعودة التعديات التي تم إزالتها مرة أخرى.

مراحل الموجة 19

يذكر أن الموجة الـ 19 يجري تنفيذها على 3 مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 19 إلى 30 يناير الماضي، وأزيل خلالها 289 حالة بإجمالي 31160 مترا مربعا مبان، و168 فدانا و48 قيراطا زراعة، بينما نفذت المرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير الماضي، وأزيل خلالها 641 حالة تعد بمساحة 52389.75 مترا مربعا، و349 فدانا و38 قيراطا زراعيا، ويجرى تنفيذ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 إلى 26 مارس الجاري.