موسكو تخصص 25 مليار روبل لدعم القروض الزراعية في روسيا

دعا رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى مواصلة عملية البذر في روسيا دون انقطاع، بحسب وكالة سبوتنك الروسية للأنباء، قائلا: «السلطات الروسية ستخصص 25 مليار روبل إضافية لدعم القروض التفضيلية للمنتجين الزراعيين».

حملة بذر في روسيا

وأضاف ميشوستين، خلال اجتماع حكومي، أنّ الطلب يتزايد على المواد الخام الغذائية والزراعية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنّه من الضروري تزويد المزارعين بكل ما هو ضروري لحملة بذر ناجحة.

25 مليار روبل روسية للمزارعين

وأوضح رئيس الوزراء الروسي، أنّ الحكومة ستخصص 25 مليار روبل إضافية، لتمكين المنتجين الزراعيين من القدرة على جذب قروض قصيرة الأجل بسعر مخفض هذا العام، بمبلغ إجمالي يزيد على 150 مليار روبل، مطالبا وزارة الزراعة في بلاده، بفرض رقابة صارمة على الاستخدام المقصود والفعال لهذه الأموال.