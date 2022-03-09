روسيا: الجيش الأوكراني يتبع أساليب الدواعش ونستهدف اجتثاث النازية

قالت «ماريا زاخاروفا»، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إنّ هدف العملية العسكرية الروسية، نزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية.

وأضافت «زاخاروفا»، فى مؤتمر صحفي، تنقله قناة «العربية»: «لا نسعى للإطاحة بالسلطة في أوكرانيا»، موضحة أن متطرفين يعملون مع الجيش الأوكراني

روسيا: 140 ألف لاجئ عبروا إلى الأراضي الروسية

وتابعت: «نقوم بكل ما في وسعنا لضمان عبور اللاجئين من أوكرانيا وأكثر من 140 ألف لاجئ عبروا الحدود إلى الأراضي الروسية».

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن متطرفين في أوكرانيا يستخدمون أساليب داعش، منوهة إلى أن الجيش الأوكراني استعان بهم عبر جلبهم من الشرق الأوسط والغرب للقتال ضد الجيش الروسي.