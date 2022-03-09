الرئيس الفرنسي: سنواصل تشديد العقوبات ضد روسيا

أفادت قناة «سكاي نيوز عربية»، بأنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهولندي، أنّه سيواصل تشديد العقوبات على روسيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

وكانت العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، دخلت يومها الرابع عشر على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلنا شن بلاده عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية أهالي دونباس، بعد تعرضهم لعمليات إبادة جماعية من قبل السلطات الأوكرانية.