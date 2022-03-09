بروتوكول بين «الكويت الوطني» و«مجدي يعقوب» لبناء مركز عالمي للقلب

وقع بنك الكويت الوطني بمصر بروتوكول تعاون جديد، للمرة الثانية، مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، لتقديم الدعم المالي لبناء مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف البنك، في بيانه الصادر اليوم الأربعاء، أنَّ ذلك يأتي ذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لبنك الكويت الوطني، وحرصه على التوسع في مساهماته ومشروعاته الخيرية داخل المجتمع المصري.

«الطيب»: «الكويت الوطني» حريص على دعم مؤسسة مجدي يعقوب

أكد ياسر الطيب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أنَّ مصرفه حريص على تقديم الدعم المالي مجدداً لمؤسسة مجدى يعقوب، في إطار المسؤولية المجتمعية، عبر مساهماته لصالح العديد من الجهات التنموية غير الهادفة للربح.

وتابع «الطيب» في تصريحاته أنَّ دعم «الكويت الوطني» للمؤسسات التي تهدف إلى تنمية المجتمع على كافة المستويات سيستمر، لتصبح الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية، مشيدا بما تبذله مؤسسة مجدى يعقوب في مجال الصحة وجراحات وعلاج أمراض القلب والدور المجتمعي، بإتباع أحدث الأساليب والتقنيات وتقديم العلاج لجميع الفئات بالمجان.

وأردف أنَّ المسؤولية المجتمعية تعد أحد ركائز البنك لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى المساهمة بشكل فعال في تطوير المجتمعات المحلية، وفى هذا الإطار حرص بنك الكويت الوطني بمواءمة أنشطته المجتمعية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 من خلال تبني سياسة جديدة للمسؤولية المجتمعية تهدف إلى تعزيز مساعي الدولة المصرية في تنمية محاور «الرعاية الصحية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية للمناطق الأكثر احتياجا، وتوفير فرص التعليم».

«كمال»: سجل البنك حافل بدعمه لكافة شرائح المجتمع

من جانبه، قال كريم كمال، رئيس قطاع الوظائف المساندة والاستدامة بـ بنك الكويت الوطني إنَّ سجل مصرفه حافل بالعديد من المبادرات الريادية الإنسانية والاجتماعية، وأنه يسعى إلى توفير مختلف سبل الدعم للشرائح التي تحتاج إلى رعاية من أبناء المجتمع، وتكريس ثقافة خدمة المجتمع وتعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية.

وأضاف «كمال»، أنَّ هذا البرتوكول الجديد الذي تم توقيعه مع مؤسسة مجدي يعقوب، يعد استكمالاً للتعاون الوثيق والشراكة الناجحة بين البنك والمؤسسة، والتي بدأت منذ عام 2018.

«عفيفي»: تنمية المجتمع والفرد أبرز أولويات بنك الكويت الوطني

كما أكدت رانيا عفيفي، مدير إدارة المسؤولية المجتمعية بـ «الكويت الوطني- مصر»، إنَّ البنك يضع تنمية المجتمعات والأفراد الأكثر احتياجاً ضمن أولويات مخصصاته للمسؤولية المجتمعية.

فيما أبدت دينا الجزار، نائب الرئيس للتنمية بـ مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، تقديرها للدور المستمر الذي يقوم به بنك الكويت الوطني في مساندة جهود إنشاء المركز الجديد للمؤسسة بالقاهرة، لزيادة أعداد المستفيدين ونشر المعرفة للأطباء وأطقم التمريض في مصر والمنطقة، متمنية استمرار التعاون خلال الفترة المقبلة حتى يتم استكمال إنشاء المركز الجديد وتقديم خدماته للمواطنين.