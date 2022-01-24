استقرار سعر الدولار في البنوك المحلية اليوم.. تعرف على أفضل سعر للبيع

واصل سعر صرف الدولار، استقراره أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة، اليوم الإثنين، لليوم الثانب على التوالي، وتشهد العملة الأمريكية استقرارًا في حركة البيع والشراء للعام الثاني على التوالي دون أي تقلبات أو قفزات سعرية كبيرة، ما انعكس إيجابيا على السلع والمنتجات وتوفرها محليا دون أي نقص.

سعر الدولار في البنوك

وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك «مصرف أبوظبي الإسلامي»، 15.68 جنيه كأعلى سعر للشراء، وهو سعر مناسب للمواطنين لبيع الدولار مقارنًة بباقي البنوك، فيما جاء بنك «مصر» كأفضل البنوك التي تبيع الدولار للمواطنين بسعر 15.74 جنيه.

فيما سجّلت بنوك «البركة، وأبوظبي الأول، وقطر الوطني، وعودة، والمصري الخليجي، وHSBC، والمشرق التنمية الصناعية الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، وبلوم، فيصل الإسلامي، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي»، سعر 15.76 جنيه لبيع الدولار، و15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل العملات العربية

- بيع الدولار مقابل الجنيه المصرى بسعر 15.73جنيه .

- بيع الدولار مقابل الريال السعودي بنحو 3.75 ريال .

- بيع الدولار مقابل الدرهم الإماراتي بسعر 3.67 درهم.

- سجل الدولار مقابل الدينار البحريني سعر 0.37 دينار.

- الدولار مقابل الدينار الكويتي بسعر 0.30 دينار.

سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية

- يباع الدولار مقابل اليورو بسعر 0.88.

- يباع الدولار مقابل الليرة التركية بسعر 15.42.

- يباع الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بسعر 0.73.

- يباع الدولار مقابل الين الياباني بسعر 113.77.

- يباع الدولار مقابل الفرنك السويسري بسعر0.913.