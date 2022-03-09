المالية: رفعنا احتياطي الموازنة لـ170 مليار جنيه بتوجيهات الرئيس

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الدولة المصرية قادرة على التعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار وتبعاتها، على غرار ما حدث مع أزمات أخرى مثل جائحة كورونا.

زيادة الاحتياطي في الموازنة

وأضاف معيط خلال كلمته في مؤتمر صحفي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من وزراء الحكومة: «في مارس الماضي، كنا بنعمل الموازنة العامة للدولة، وعرضتها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسألني إنت حاطط أد إيه احتياطي، قلت له من 100 لـ110 مليار جنيه، فطلب مني أزودهم 50%، وفعلا بقى 170 مليار جنيه احتياطي».

وتابع وزير المالية: «قد ندعم القمح بـ15 مليار جنيه أخرى، لكن الاحتياطي متوفر وأحمد الله على هذا الأمر، وبالنسبة للمواد البترولية فنحن نعمل مع وزارة البترول لتوفير احتياجات الدولة المصرية، ولدينا الاحتياطيات التي تمكننا من التعامل مع هذا الأمر».

وأكد معيط، أنّ احتياجات الدولة متوافرة، والموازنة العامة قادرة على التعامل مع هذا الظرف، خاصة أنّ العالم شهد لمصر أنّها كانت قادرة على التعامل مع تداعيات كورونا بطريقة مرنة وسليمة وإيجابية.

معدلات النمو فاقت التوقعات

وأشار الوزير، إلى أنّ المالية العامة للدولة تؤدي بشكل جيد، وحققت معدلات نمو فاقت كل التوقعات في تقديرات المؤسسات الدولية وتقديرات الدولة المصرية ذاتها، مضيفا: «إن شاء الله هنعمل معدلات نمو تتجاوز 6%».