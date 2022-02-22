«معيط»: استكمال برنامج الطروحات الحكومية في البورصة قبل نهاية يونيو

افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية ونائبه أحمد كوجك، جلسة تداول البورصة، اليوم الثلاثاء، بمناسبة التدشين الرسمي لأربعة مؤشرات فرعية لقياس وتتبع أداء سندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في البورصة المصرية وفق فترات استحقاق مختلفة، في حضور أطراف صناعة الأوراق المالية والبنك المركزي وشركة التسوية المملوكة للبنك المركزي ووزارة المالية، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ونائبه أحمد الشيخ وعدد من قيادات البورصة.

جاء ذلك بعد اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية منهجية المؤشرات الفرعية الجديدة، استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة لتلبية احتياجات جميع فئات المستثمرين، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية منذ عام 1883.

القيمة السوقية للورقة المالية تحدد وزن كل إصدار داخل المؤشر

تضم المؤشرات السندات الأكثر تداولاً، فيما تحدد القيمة السوقية للورقة المالية وزن كل إصدار داخل المؤشر، حيث يأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، ما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.

تطوير ورفع كفاءة سوق السندات الحكومية

وتتكامل هذه الخطوة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها وتنفذها إدارة البورصة المصرية لتطوير ورفع كفاءة سوق السندات الحكومية، لتعزيز سيولتها وتنشيط تداولاتها والمساعدة في خلق سوق ثانوي نشط يساعد الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية على الوصول إلى تمويل بتكلفة تنافسية.

كانت إدارة البورصة المصرية، أطلقت أول مؤشر عام في تاريخ البورصة المصرية، لمتابعة أداء سندات الخزانة المقيدة والمتداولة في سوق الأوراق المالية، وذلك عقب تدشين أول نظام متكامل لتداول سندات الخزانة المصرية، مطور بالكامل عن طريق البورصة المصرية، في ديسمبر 2020 تم تطبيقه خلال عام 2021.

إطالة أمد أدوات الدين

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ البرنامج الطموح الذي تتبناه وتنفذه إدارة البورصة المصرية لتطوير سوق سندات الخزانة الحكومية المقيدة والمتداولة في سوق الأوراق المالية المصرية، يتكامل مع جهود وزارة المالية وخطط عملها الرامية لإطالة أمد أدوات الدين، والتي من المتوقع أن تصل إلى 3,7 سنة بنهاية العام المالي الجاري بدلا من 1,3 سنة سابقاً، وهو ما يخفف الضغوط عن الخزانة العامة، متوقعا أن تسهم المؤشرات الجديدة التي طورتها ودشنتها إدارة البورصة المصرية في رفع كفاءة عملية تسعير سندات الخزانة وتعزيز تداولها.

توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة

وتابع وزير المالية ومقرر لجنة الطروحات الحكومية، أن الحكومة متحمسة جداً لاستكمال وتفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية، كاشفاً عن وجود طروحات حكومية جديدة قبل نهاية العام المالي الجاري.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن تطوير مؤشرات جديدة سواء المؤشر العام أو المؤشرات الفرعية التي تعكس آجال الاستحقاق المختلفة للسندات، تستهدف رفع كفاءة عملية تتبع وقياس الأداء الكلي للسندات الحكومية، ومن ثم تعزيز الرؤية والجاذبية الاستثمارية، بما يدعم جهود تعزيز سيولة وتداولات السوق وتنويع الخيارات الاستثمارية امام جميع فئات المستثمرين الحاليين والمحتملين.

وأضاف: «تتماشى عملية تطوير المؤشرات مع مقترحات العاملين في السوق خاصة مديــري الاستثمار بأهمية وجود مؤشــر مرجعي يتابع أداء سندات الخزانة، وهـو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الترويج لوثائقها، فيما تمكن مؤشرات السندات استحداث منتجات ماليـة جديدة في حال رغبتهم حيــث أن المؤشــر يُعــد أداة جيــدة تســتطيع المؤسسات المالية اســتهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها».

أسئلة وأجوبة عن هيكلة سوق السندات

وفيما يلي قصة تطوير وهيكلة سوق سندات الخزانة الحكومية المدرجة والمتداولة بسوق الأوراق المالية من خلال سؤال وجواب:

1- ما هو نظام تداول سندات الخزانة الذي طورته ونفذته إدارة البورصة؟

اتخذ مجلس إدارة البورصة قرار رقم 123 بتاريخ 7 فبراير 2019، بإعداد برنامج تداول شامل لسندات الخزانة المقيدة في البورصة المصرية معد من قبل المبرمجين الفنيين بالبورصة لأول مرة في تاريخها، وبالفعل تم الانتهاء من البرنامج بداية ديسمبر 2020، وتم العمل به عام 2021.

يتضمن نظام التداول الجديد المطور من قبل إدارة البورصة المصرية آلية طلب التسعير، Request for quotation RFQ، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام، بالإضافة إلى شاشة تسعير QUOTATION SCREEN، تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الراغب في بيعه أو شراؤه، وكذلك التداول المستمر من خلال تلقي أوامر البيع والشراء غير المطبق حاليًا، وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذا السوق، بدلا من المتبع في السابق وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام Trade Reporting.

2- متى تم تطبيق النظام الجديد؟

قامت البورصة المصرية بتدشين برنامج لتداول سندات الخزانة المصرية، وذلك لأول مرة في تاريخها في ديسمبر 2020، وتم بدء العمل به بدءا من 2021.

3- ما هو المؤشر الرئيسي لمتابعة أداء السندات الحكومية بالسوق؟

دشنت البورصة المصرية مؤشر سندات الخزانة في 3 أغسطس 2021، تلاه تدشين 4 مؤشرات سندات فرعية في 22 فبراير 2022، سعياً لتوفير أدوات مالية جديدة لقياس وتتبع أداء سوق السندات المصرية أمام شريحة جديدة من المستثمرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة مؤشرات أسواق الأوراق المالية.

4- ما هي معايير الانضمام والحذف وتوقيتات المراجعة؟

نوع السندات: تشمل المؤشرات على سندات الخزانة فقط، أما سندات الشركات فلا يتضمنهــا المؤشر، والعملة تتضمن سندات الخزانة المصدرة بالعملة المحلية، وهي فقط المؤهلة للانضمام للمؤشر.

نوع الكوبونات: السندات ذات معدل ثابت هي فقط المؤهلة للانضمام للمؤشر.

تاريخ الاستحقاق: يشترط ألا تقل الفترة من تاريخ إضافة السند بالمؤشر حتى تاريخ استحقاق السند عن شهر واحد.

حجم الإصدار: يشترط ألا يقل الحد الأدنى لقيمة كل اصدار عن 2.5 مليار جنيه مصري.

التسعير: يشترط لانضمام السندات للمؤشرات أن يتم تسعيرها من قبل المتعاملين الرئيسيين خلال فترة المراجعة، ولأغراض حساب المؤشرات، يتم استخدام أسعار العمليات المنفذة.

تتم مراجعة مؤشرات سندات الخزانة بشكل دوري شهرياً بواسطة الإدارة المختصة بالبورصة المصرية وتشمل المراجعة استبعاد السندات غير المؤهلة وإدراج السندات التي تستوفي معايير الانضمام للمؤشر وذلك لضمان التمثيل الجيد لسوق السندات المصرية.

5- ما هي أهداف مؤشرات سندات الخزانة الحكومية المقيدة والمتداولة بالسوق؟

التوافق مع المعايير الدولية: تعد منهجية حساب مؤشر السندات هي أحد المناهج المتبعة من قبل العديد من المؤسسات العالمية التي تصدر مؤشرات سندات حيث يتم حسابها وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

التغطية السوقية: تتم مراجعة كافة الإصدارات من سندات الخزانة شهرياً، لتشمل ادراج السندات التي تسـتوفى معايير الانضمام، واستبعاد السندات غيـر المؤهلـة للانضمام للمؤشر.

تسعير تنافسي: توفر البورصة المصرية نظام الكتروني لتسعير سندات الخزانة وذلك من خلال نظام تداول السندات الحكومية الالكتروني GFIT، ويقوم النظام بتوفير تسعير تنافسي من خلال سوق مراقب ومنظم.

الامتثال لقواعد صناديق الاستثمار: تتماشى المؤشرات مع متطلبات العاملين في السوق، خاصة مديري صناديــق الاستثمار الذيـن يرغبون في وجود مؤشــر مرجعي يتوافق مــع معايير الاستثمار في الصناديق، وهـو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الترويج لوثائقها.

إمكانية تتبع المؤشر: تتيح المؤشرات استحداث منتجات مالية كصناديق المؤشرات، حيث أن مؤشـرات سندات الخزانة تعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها أو صناديق استثمار ذات طابع الاستثمار السلبي التي تتبع المؤشر.

اتاحة البيانات والمعلومات: تنشر البورصة المصرية معايير الانضمام والاستبعاد من مؤشـرات سندات الخزانة وطريقة حسابه، وكذلك كافة البيانات الإحصائية الخاصة بمؤشـرات سندات الخزانة في نشرات البورصة المصرية وعلى موقع البورصة الإلكتروني وذلك حتى يتمكن المستثمرين من متابعة المؤشـرات ومعرفة التغيرات التي طرأت عليه.

6- ما هي المؤشرات الفرعية لمتابعة أداء السندات؟

تتكون مؤشرات سندات الخزانة من مؤشر مجمع وعدد 4 مؤشرات فرعية، يتم تحديدها بناء على فترات استحقاق مختلفة:

- مؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق من 1- 3 سنوات- مؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق من 3- 5 سنوات- مؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق من 5-7 سنوات- مؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق أكثر من 7 سنوات

7-كيف تستفيد الحكومة من تطوير سوق السندات؟ وماهي أهداف النظام الجديد؟

تعزيز السيولة وتنشيط التداولات على سندات الخزانة الحكومية المدرجة والمتداولة.

- المساهمة والمساندة لجهود البنك المركزي في عملية إدارة السيولة واستنباط توقعات المتعاملون بالنسبة لتحركات أسعار الفائدة.

- المساهمة في إنشاء منحنى العائد بشكل أكثر دقة.

- ترسيخ مبدأ الإفصاح والشفافية والعمل على تسويق هذا النشاط بين المتعاملين.

- ضمان سهولة وسرعة تدفق المعلومات الواجب الإفصاح عنها إلى كافة المتعاملين بالسوق.

- زيادة معدلات الوعي لدى المتعاملين في السوق.

- اتاحة منتجات استثمارية جديدة تتبع المؤشرات.

8- ما هي القيمة السوقية لسندات الخزانة بنهاية 2021؟

ارتفعت القيمة السوقية لسندات الخزانة المقيدة لتصل إلى 2.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2021 مقابل 1.6 ترليون جنيه بنهاية عام .2020

القيمة السوقية لسندات الخزانة

9- ماذا عن تطور قيم التداول على سندات الخزانة بنهاية 2021؟

ارتفعت قيم تداول سندات الخزانة لتسجل 544 مليار جنيه بنهاية عام 2021 مقابل 378 مليار جنيه عام 2020 وحوالي 183 مليار جنيه في عام 2019.